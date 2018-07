Stürmer Fredrik Gulbrandsen steht Meister RB Salzburg verletzungsbedingt länger nicht zur Verfügung.

Wie der Klub am Donnerstag via Twitter mitteilte, zog sich der 25-jährige Norweger im Testspiel gegen Rizepor am Mittwoch eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fällt mehrere Wochen aus.

apa