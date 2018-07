Mario Gomez zurück im Training beim VfB Stuttgart

Mario Gomez hat seinen WM-Urlaub beendet

Nationalstürmer Mario Gomez hat nach der enttäuschenden WM in Russland wieder das Training beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart aufgenommen.

Der 33-Jährige absolvierte am Morgen zunächst den obligatorischen Laktattest, wie die Schwaben via Twitter mitteilten. Am Nachmittag soll Gomez dann gemeinsam mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Grassau im Chiemgau reisen.

Nach dem Vorrunden-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM war der Torjäger bis zuletzt im Urlaub.