Medien: VfL Wolfsburg will HSV-Flitzer Kostic

Will den HSV verlassen: Filip Kostic

In die Kaderplanung des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg kommt offenbar Bewegung. Medienberichten zufolge sollen die Niedersachsen an einem WM-Teilnehmer vom HSV interessiert sein.

Laut "Wolfsburger Nachrichten" steht der Serbe Filip Kostic ganz weit oben auf der Wunschliste von Wölfe-Coach Bruno Labbadia und Sportchef Jörg Schmadtke.

Die Niedersachsen wollten den Flügelflitzer bereits im Sommer 2016 vom VfB Stuttgart holen. Damals bekam der Hamburger SV jedoch für rund 14 Millionen Euro den Zuschlag. Eine ähnliche Ablöse verlangt nun auch der Bundesliga-Absteiger.

Stefan Kostic, Bruder und Berater des 25-Jährigen, bestätigte die Wechselabsichten in der "Hamburger Morgenpost": "Filips Wunsch ist klar. Er will Hamburg verlassen."

Kostic, der bei der Weltmeisterschaft in Russland in allen drei Gruppenspielen für Serbien zum Einsatz kam, steht noch bis 2021 beim HSV unter Vertrag. In 65 Pflichtspielen für die Rothosen erzielte der schnelle Linksaußen neun Tore und bereitete sechs Treffer vor.