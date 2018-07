Kampf ums Arsenal-Tor: Cech-Kampfansage an Leno

Petr Cech konnte die Testspiel-Niederlage gegen Atlético Madrid im Elfmeterschießen nicht verhindern

Petr Cech, Tschechiens immer noch aktive Torwart-Legende, will seinen Platz im Tor des FC Arsenal nicht kampflos an den Deutschen Bernd Leno abgeben.

"Ich will dem Trainer zeigen, dass ich der Stammtorhüter sein kann", sagte Cech laut "Sky Sports News". "Alle anderen Spieler machen dasselbe. Ich denke, das ist großartig für die Mannschaft."

Im hochkarätigen Testspiel gegen Atlético Madrid am Donnerstag stand Bernd Leno zu Beginn zwischen den Pfosten, Cech wurde zur Halbzeit eingewechselt. Das Spiel endete nach der regulären Spielzeit 1:1, Leno hatte sich in der ersten Halbzeit einen Gegentreffer von Luciano Vietto eingefangen. Im Elfmeterschießen konnte Cech die 3:1-Niederlage nicht verhindern. Zu Arsenals Saisonbeginn gegen Manchester City in der Premier League am 12. August hofft Bernd Leno, das Vertrauen von Trainer Unai Emery zu erhalten.

Cech lauert auf Chance

Auch dann denkt der 36 Jahre alte Petr Cech aber nicht an einen Abschied. "Ich habe von Beginn an gesagt, dass ich bleiben und um meinen Platz kämpfen will. Ich werde mich an meinen Vertrag halten, außer der Verein sagt mir, dass ich gehen soll." Cech spielt seit 2015 für die Gunners, sein Vertrag läuft bis Juni 2019.

In diesem Sommer holte Arsenal den 26 Jahre alten Leno aus Leverkusen, er soll Cech ersetzen. Ob der Wechsel von heute auf morgen gelingt, ist offen. Fest steht, dass Cech zur Stelle sein will, sollte er gebraucht werden: "Ich arbeite und trainiere jeden Tag hart, um bereit zu sein, sollte ich eine Chance kriegen."