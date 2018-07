Medien: PSG nimmt Abstand von Boateng-Verpflichtung

Wechselt wohl doch nicht vom FC Bayern zu PSG: Jérôme Boateng

Der Wechsel von Jérôme Boateng vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zu Paris Saint-Germain ist entgegen anderslautender deutscher Medienberichte inzwischen offenbar nahezu ausgeschlossen.

Wie die französische "L'Equipe" berichtet, sei es "unwahrscheinlich", dass der Weltmeister von 2014 tatsächlich den Weg nach Paris antritt.

Die Verpflichtung eines Innenverteidigers habe bei den PSG-Verantwortlichen "keine Priorität", da das Team des neuen Trainers Thomas Tuchel in Thiago Silva, Marquinhos sowie Presnel Kimpembe bereits über drei zentrale Abwehrspieler verfügt und auch Mittelfeldspieler Lassana Diarra diese Position spielen kann.

Zudem habe den finanzkräftigen Branchenprimus der Ligue 1 die finanzielle Dimension des Boateng-Deals abgeschreckt. "L'Equipe" zufolge müsste PSG an Boateng ein Jahresgehalt in Höhe von zwölf Millionen Euro zahlen. Hinzu kämen zwischen 50 und 60 Millionen Euro Ablöse für den 29-Jährigen an den FC Bayern.

"Sport Bild" zufolge hatte sich Boateng bereits im Mai mit Tuchel getroffen und hegt seitdem den Wunsch, an die Seine zu wechseln.

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte sich einem Transfer Boatengs zu PSG gegenüber offen gezeigt. "Man muss jetzt mal in Ruhe abwarten, ob man am Ende des Tages eine Basis findet, die zu dem Transfer führt", so Rummenigge, es müsse eine "akzeptable" Ablösesumme gefunden werden.

Zwischen den Klubs gebe es "keinen direkten Kontakt", allerdings verhandle Boatengs Berater mit den Parisern - offenbar jedoch vergeblich.