Abgang vom FC Bayern: Lewandowski hofft auf Kovac

Robert Lewandowski will den FC Bayern München immer noch verlassen

Stürmer-Star Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat seinen Wechselwunsch einem aktuellen Medienbericht zufolge immer noch nicht ad acta gelegt. Die Hoffnungen des Polen ruhen ausgerechnet auf Trainer Niko Kovac.

Nach "Sky"-Informationen wird Lewandowski zeitnah einen letzten Versuch starten, die Verantwortlichen des FC Bayern doch noch von einer Freigabe zu überzeugen. Demnach will Lewandowski nach der Rückkehr der Münchner von der USA-Reise das persönliche Gespräch mit Kovac suchen.

Darin will er dem neuen Coach des Bundesliga-Branchenprimus noch einmal klarmachen, dass er den Verein in der laufenden Transferperiode unbedingt verlassen möchte.

Als Traumziel des 29-Jährigen gilt Real Madrid. In den letzten Monaten war der Angreifer aber auch mit Manchester United und Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß hatten einen möglichen Abgang des Goalgetters aber bereits mehrfach eine Absage erteilt.

Lewandowski war aufgrund seines verlängerten Urlaubs nach der WM-Endrunde in Russland erst am Mittwoch an die Säbener Straße zurückgekehrt.

Dort absolvierte der Torjäger zusammen mit anderen Nachzüglern wie Neuzugang Leon Goretzka unter Aufsicht von Kovacs Co-Trainer Peter Hermann zunächst ein Grundlagenprogramm.

Vom 2. bis 9. August steht für die Bayern ein zweites Vorbereitungscamp am Tegernsee an, in dem Kovac wieder das komplette Team bis auf Weltmeister Corentin Tolisso um sich hat.