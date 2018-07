Disko-Kontrolle: So spioniert Tuchel die PSG-Stars aus

Thomas Tuchel kontrolliert die Lieblings-Diskotheken der PSG-Stars

Trainer Thomas Tuchel wird seinem Ruf als einer der akribischsten Vertreter seiner Zunft bei Paris Saint-Germain mehr als gerecht. Einem Medienbericht zufolge kontrolliert der frühere BVB-Coach sogar die Lieblings-Diskotheken seiner Stars.

Wie "France Football" enthüllt, will Tuchel allzu häufige und ausschweifende Besuche von Neymar, Kylian Mbappé und Co. in den Pariser Bars und Tanzlokalen verhindern.

"Ein Freund von mir hat einen großen Nachtclub in Paris. Tuchel war da und hat mit ihm geredet. Er soll ihm sagen, ob seine Spieler nachts unter der Woche da auftauchen", zitiert das Fachmagazin eine anonyme Quelle.

Tuchel wolle erfahren, wie oft sich seine Profis in den einschlägigen Etablissements der Seine-Metropole aufhalten - und wie sie sich bei ihren Ausflügen ins Nachtleben benehmen.

Superstar Neymar beispielsweise soll sein äußerst aktives Ausgehverhalten nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zu PSG beibehalten haben. Der brasilianische Superstar dürfte dementsprechend bei Tuchel besonders unter Beobachtung stehen.

Tuchel verbietet Nudeln und Fast Food

Allerdings greift Tuchel wie schon während seines Engagements bei Borussia Dortmund auch in den Alltag der Spieler ein. Nudeln nach den Spielen, Fast Food, Süßigkeiten und Softdrinks stehen inzwischen auch in Paris auf dem Index.

Routinier Dani Alves soll Tuchel nach dessen Knieverletzung eine strenge Diät verordnet haben. Auch der italienische Mittelfeld-Zampano Marco Verrati muss künftig beim Essen kürzertreten.

Zudem überwacht Tuchel das Schlafverhalten seiner Schützlinge, um diese zu seinem professionelleren Lebensstil zu erziehen.