1. FC Köln bei Testspiel gegen Mainz in Torlaune

1. FC Köln schenkt FSV Mainz 05 fünf Tore ein (Bildquelle: fc.de)

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat in der Saisonvorbereitung die erste Niederlage hinnehmen müssen. Die Rheinhessen unterlagen Absteiger 1. FC Köln in Bonn mit 3:5 (1:3). Zuvor hatten die Mainzer alle fünf Testspiele gewonnen.

Für die Kölner trafen Sehrou Guirassy (2.), Christian Clemens (18.), Jhon Cordoba (34.), Niklas Hauptmann (73.) und Marcel Risse (85.). Die Tore für die Rheinhessen schossen Daniel Brosinski (8./52., Foulelfmeter) und Jonathan Burkardt (69.).

"Besonders in der ersten Hälfte haben wir richtig guten Fußball gespielt. Mainz ist natürlich in der Vorbereitung nicht so weit, aber wir können insgesamt zufrieden sein", sagte der neue FC-Trainer Markus Anfang.

Köln startet am 4. August mit dem West-Kracher beim VfL Bochum in die Zweitligasaison.

Die Mainzer reisen am Sonntag ins zweite Trainingslager nach Bad Häring in Tirol. Zum Auftakt der Bundesliga-Saison empfängt das Team von Trainer Sandro Schwarz am 26. August (15:30 Uhr) den VfB Stuttgart.

Das erste Pflichtspiel bestreitet die Mannschaft in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Erzgebirge Aue (18. August, 18:30 Uhr).