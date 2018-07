Weidenfeller-Abschied: Klopp zurück in Dortmund

Zwei BVB-Legenden unter sich: Roman Weidenfeller und Jürgen Klopp

Torwart-Ikone Roman Weidenfeller von Borussia Dortmund kann bei seinem Abschiedsspiel am 7. September im Signal Iduna Park auf die Unterstützung des früheren BVB-Coaches Jürgen Klopp zählen.

Beide verkündeten die frohe Botschaft für alle Fans der Schwarzgelben am Freitagabend über den offiziellen Twitter-Account der Borussia, unter dem Motto "a grandios Überraschung".

"Wer noch einmal Weidenfeller und Klopp gemeinsam in Aktion sehen will, der muss sich beeilen. Wir sind beide nicht mehr die Jüngsten", sagte Klopp in einer am Rande des Testspiels des BVB gegen den FC Liverpool vergangene Woche aufgenommenen Videobotschaft.





Schaut mal, wer sich für Roman Weidenfellers Abschiedsspiel am 7. September angekündigt hat!



Tickets: https://t.co/KI3notXGJg pic.twitter.com/RUUwfHbzLW — Borussia Dortmund (@BVB) 27. Juli 2018

Der 37 Jahre alte Weidenfeller spielte von 2002 bis zum Ende der vergangenen Spielzeit für den BVB, zwischen 2008 und 2015 unter Erfolgstrainer Klopp.

Zusammen holten die beiden die deutsche Meisterschaft 2011 und das Double 2012 nach Dortmund. 2013 zogen sie ins Finale der Champions League ein.

Weidenfeller ist erst der achte Spieler in der Geschichte des BVB, dem die Ehre eines Abschiedsspiels zuteil wird. Das Event steigt in der ersten Länderspielpause der neuen Saison.

Neben Klopp werden daran auch prominente (Ex-)Profis wie Michael Ballack, Torsten Frings, Marcio Amoroso, Ewerthon, Dede, Sebastian Kehl, Lars und Sven Bender sowie Kevin Großkreutz teilnehmen.