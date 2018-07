Guardiola: Zeit beim FC Bayern war "ein Traum"

Pep Guardiola bereut seine drei Jahre in München nicht

Startrainer Pep Guardiola vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Bayern München von seiner dreijährigen Amtszeit beim deutschen Rekordtitelträger geschwärmt.

"Es war ein Traum und ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich werde nie vergessen, dass ich einmal die Ehre hatte, den FC Bayern zu trainieren. Ich erinnere mich noch heute an den Tag, an dem sie mich angerufen und gefragt haben, ob ich den Job übernehmen will", sagte der Spanier vor dem Duell mit den Bayern beim internationalen Vorbereitungsturnier in Miami: "Ich bedauere nichts und werde niemals etwas Schlechtes über Bayern sagen."

Guardiola hatte mit München von 2014 bis 2016 dreimal die Meisterschaft gewonnen und zwei Pokalsiege gefeiert. Der angestrebte Triumph in der Champions League blieb dem Katalanen mit dem deutschen Branchenführer allerdings verwehrt.

"Wir waren in der Champions League nahe dran. Aber wenn ich jetzt auf die Zeit zurückblicke, ist es immer positiv", sagte Guardiola weiter. Durch Freunde und ein Apartment bestünden weiterhin Verbindungen nach München. Neben den sportlichen Ergebnissen erinnere er sich vor allem daran, wie wohl sich seine Familie in München gefühlt habe.