Angriff auf Europas Thron? Die Baustellen von PSG

Thomas Tuchel (r.) beim Freundschaftsspiel gegen Bayern München.

In der kommenden Saison will sich der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain endlich den großen Traum vom Gewinn der Champions League erfüllen. Vor allem die Investoren aus dem Katar um Nasser Al-Khelaifi erwarten sportliche Rendite.

Leiten soll die Mission der ehemalige BVB-Trainer Thomas Tuchel. Seit Anfang des Monats ist er verantwortlich für die sportlichen Geschicke des Starensembles. Doch wie macht sich der neue Coach in der französischen Hauptstadt? Welche Spieler fehlen ihm noch in seinem Mosaik? weltfussball analysiert die Situation von PSG.

Kontrollfreak und Superstars – geht das gut?

Schon zu Dortmunder Zeiten galt Tuchel als fanatischer Disziplin-Verfechter. Besonders mit seinen strikten Ernährungsvorschriften eckte er bei dem einen oder anderen Spieler an. Auch am neuen Arbeitsplatz gibt der Coach seinen Spielern klare Vorschriften mit auf den Weg.

So ist es den Spielern untersagt, sich an freien Tagen ins Pariser Nachtleben zu stürzen. Das berichtet die französische Fußball-Zeitschrift "France Football". Eine Zerreißprobe für die Superstars Kylian Mbappé und Neymar, denen eine regelmäßige Teilnahme am Pariser Nightlife nachgesagt wird.

Beim Anhang kommen diese Maßnahmen indes gut an. "Tuchel hat Disziplin und Strenge", zitierte das "ZDF" einen PSG-Fan. "Die Spieler respektieren ihn."

Auch Valérien Ismael glaubt an Tuchel. Zwar sei man in Paris anfangs skeptisch gewesen, habe mit einem größeren Namen gerechnet, sagte der ehemalige Bayern-Verteidiger gegenüber "Sport1". Doch er ist sich sicher: "Tuchel kann den Verein auf ein neues Level bringen."

Sein erstes Spiel an der Seitenlinie der Pariser ging jedoch bereits verloren. Beim International Champions Cup unterlag die Tuchel-Elf dem FC Bayern München mit 1:3. Da waren die Superstars allerdings noch im WM-Urlaub.

Alle Superstars an Bord

Zum Start der Ligue-1-Saison dürften diese aber wieder an der Seine aufschlagen. Die Schlüsselspieler Neymar und Mbappé haben ihren Paris-Verbleib bereits bestätigt.

Der 19-jährige Franzose schob einem Wechsel direkt nach dem gewonnenen WM-Finale den Riegel vor. Wohl auch ein Vertrauensbeweis für Tuchel. Denn an Angeboten hat es für den besten Nachwuchsspieler der Weltmeisterschaft in Russland bestimmt nicht gemangelt.

Neymar ließ seinen neuen Chef länger im Ungewissen. Ein Mega-Angebot von Real Madrid schwirrte durch die Gazetten. Medienberichten zufolge hätten die Königlichen über 300 Millionen Euro für den Brasilianer geboten.

Tuchel habe sich aber mit Neymar getroffen und ihm am Flipchart seine Pläne erklärt, verriet er bei "sport1". "Ich würde behaupten, dass er sich freut, zurückzukommen", so der Trainer.

Der dritte Superstar im Offensivverbund ist Edinson Cavani. Für Tuchel eine absolute Luxussituation. "Meine Vorfreude, mit diesen Spielern zusammenzuarbeiten, ist riesengroß", sagte er gegenüber "ran".

Wer ist schon weg? Wer könnte noch gehen?

Die Pariser Traumoffensive bleibt an Bord. Abgänge hat PSG aber trotzdem einige zu verzeichnen. Der Grund dafür: das Financial Fairplay.

Nach der 222-Millionen-Euro-Verpflichtung von Neymar vor der Saison 2017/18 mussten die Pariser Transfergewinnen erzielen, um einer Strafe durch die UEFA zu entgehen. Kurzerhand wurden Javier Pastore (AS Rom), Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) und Odsonne Edouard (Celtic) für insgesamt 60 Millionen Euro verkauft. Die Forderungen der UEFA sind damit erfüllt. Und das, ohne einen der Superstars abzugeben.

Deutlich schwerer dürfte der Abgang von Mittelfeld-Leader Thiago Motta ins Gewicht fallen. Der Italiener beendet im Alter von 35 Jahren seine Karriere. Wegen seiner Erfahrung ein schwer zu ersetzender Abgang.

Außerdem verlassen Hatem Ben Arfa (Ziel unbekannt), Grzegorz Krychowiak (Lokomotive Moskau) und Jonathan Ikoné (OSC Lille) den Verein.

Möglicherweise gehen könnte außerdem noch Mittelfeldspieler Adrien Rabiot. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft nächste Saison aus. Weg will wohl auch Flügelstürmer Goncalo Guedes. Als möglicher Abnehmer gilt der FC Valencia, wie die spanische Zeitung "Superdeporte" berichtete. Dorthin war der Portugiese bereits in der abgelaufenen Saison verliehen.

Wer kommt? Wer soll noch kommen?

Den größten Transfer des Sommers hat PSG bereits in der letzten Saison abgewickelt. Damals wechselte Kylian Mbappé von der AS Monaco in die französische Hauptstadt.

Allerdings nur auf Leihbasis. In der laufenden Transferperiode griff dann die Kaufoption und PSG überwies stolze 135 Millionen Euro ins Fürstentum.

Viel Erfahrung bringt die italienische Torwartlegende Gianluigi Buffon mit. Nach 17 Jahren bei Juventus Turin kam der 40-Jährige ablösefrei vom italienischen Meister. Für Valérien Ismael ein guter Transfer. "Er kann intern eine Führungspersönlichkeit werden. Buffon wird der Mannschaft noch mehr Sicherheit geben."

Bisher hat sich PSG auf dem Transfermarkt also eher zurückgehalten. Die Gerüchteküche brodelt trotzdem. Die Zeitung "Le Parisien" brachte illustren Namen wie N’Golo Kanté, Antonio Rüdiger (beide Chelsea), Jan Vertonghen (Tottenham), Raphael Guerreiro (BVB), Axel Witsel (Tianjin Quanjian) und Renato Sanches (Bayern München) mit PSG in Verbindung.

Bei einem anderen Bayern-Star nimmt der Wechsel an die Seine langsam Form an. Bereits im Mai soll sich Tuchel mit Jérôme Boateng getroffen haben, um ihn nach Paris zu locken. "Man muss jetzt mal in Ruhe abwarten, ob man am Ende des Tages eine Basis findet, die zu dem Transfer führt", kommentierte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge einen möglichen Wechsel seines Abwehrchefs. Es müsse noch eine "akzeptable" Ablöse gefunden werden.

Und weil Tuchel sich als ehemaliger Mainz- und Dortmund-Coach in der Bundesliga auskennt, scheint er auch einen Motta-Nachfolger in Deutschland gefunden zu haben. Julian Weigl von Borussia Dortmund soll es dem 44-Jährigen angetan haben. Informationen der "Sport Bild" zufolge soll der BVB eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro fordern.

Wie auch immer das PSG-Gerüst zum Ende der Transferperiode aussehen wird: Thomas Tuchel wird ebenso wie seine prominenten Vorgänger Carlo Ancelotti, Laurent Blanc und Unai Emery an Titeln gemessen werden. Besonders auf europäische Ebene soll endlich der große Wurf gelingen. Daran sind bei den Parisern bisher alle gescheitert.

Sebastian Ernst