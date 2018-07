Klopp attackiert Ramos: "Rücksichtslos und brutal"

Jürgen Klopp hat Sergio Ramos für dessen Einsatz im CL-Finale attackiert

Die Enttäuschung sitzt noch immer tief: Auch zwei Monate nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid denkt Liverpool-Coach Jürgen Klopp noch an den ereignisreichen Abend in Kiev, den in seinen Augen vor allem ein Spieler negativ beeinflusste: Sergio Ramos.

Den überhart geführten Zweikampf von Sergio Ramos, der letztlich zu einer schweren Verletzung von Liverpools Superstar Mohamed Salah und dessen vorzeitiger Auswechslung führte, hat Jürgen Klopp bis heute nicht vergessen.

"Ich weiß nicht, ob das eine Erfahrung ist, die wir noch einmal haben werden. Hingehen, dem Torhüter einen Ellbogen verpassen, den Torjäger wie einen Wrestler im Mittelfeld auf den Boden bringen und dann noch zu gewinnen", richtete der deutsche Trainer deutliche Worte an Sergio Ramos, der das Champions-League-Finale in Kiev maßgeblich beeinflusste.

Natürlich habe er sich das Spiel noch einmal angesehen, sagte Klopp auf einer Pressekonferenz. "Wenn man nicht gerade für Real Madrid ist, denkt man, es [der Zweikampf von Ramos gegen Salah] war rücksichtslos und brutal. Man denkt sich nicht 'Wow, guter Zweikampf!'. Es war rücksichtslos", betonte Klopp.

"Wenn man sich alle Szenen von Ramos anschaut..."

Auch das Verhalten des Spaniers nach dem Spiel stieß dem Fußballlehrer sauer auf. "Ramos hat viele Dinge gesagt, die mir nicht gefallen haben. Er meinte, 'Was auch immer. Was willst Du? Es ist normal'. Nein, das ist es nicht", so Klopp, der überzeugt ist, dass ein Videoschiedsrichter die fragliche Szene untersucht hätte. "Das ist keine Situation, in der man eine Rote Karte geben muss, aber sich fragen sollte: Was ist das?".

Dass Sergio Ramos kein Einzeltäter ist, betonte Klopp ebenfalls: "Wenn man sich alle Szenen von Ramos anschaut, wird man eine ganze Menge sehen. Im Finale gegen Juventus war er für die Rote Karte gegen Juan Cuadrado verantwortlich. Die Welt akzeptiert, dass man alle Waffen benutzt, um ein Spiel zu gewinnen. Die Menschen erwarten, dass ich auch so ticke. Aber das tue ich nicht."

Beckenbauer informierte über Karius-Verletzung

Auch die Verletzung von Torhüter Loris Karius, der sich nach dem Ellbogencheck von Sergio Ramos eine Gehirnerschütterung zuzog, thematisierte Klopp. "Franz Beckenbauer hat mich angerufen und gesagt 'Dein Torwart hatte eine Gehirnerschütterung'. Er [Beckenbauer] kam gerade von Dr. Hans Müller-Wohlfahrt und der hat ihm gesagt, dass die Verletzung direkt nach dem Ellbogenschlag von Sergio Ramos entstand", verriet Klopp.

"Die Menschen haben gesagt, wir haben die Diagnose publik gemacht, um eine Entschuldigung zu haben. Aber wir haben es keine Sekunde als Entschuldigung benutzt. Wir mussten es als Erklärung veröffentlichen. Das Problem ist, dass uns die Leute immer noch nicht glauben", führte Klopp weiter aus.