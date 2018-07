Wolfsburg verliert Härtetest gegen Lyon

Sein Tor reichte am Ende nicht: Maximilian Arnold

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Härtetest gegen den siebenmaligen französischen Meister Olympique Lyon verloren.

In Bourg-en-Bresse musste sich die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia mit 1:2 (0:2) geschlagen geben. M

aximilian Arnold (67.) traf für den VfL, der vor der Pause Gegentore durch Bertrand Traore (15.) und Martin Terrier (36.) kassiert hatte.

Die Wolfsburger, die sich den Klassenerhalt erst in der Relegation gegen Holstein Kiel gesichert hatten, bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 18. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten SV Elversberg.

In der Bundesliga empfangen die Niedersachsen zum ersten Spiel der neuen Saison eine Woche später am 25. August Vizemeister Schalke.

VfL Wolfsburg: Pervan – William (68. Verhaegh), Knoche (68. Bruma), Brooks, Uduokhai – Camacho (77. Rexhbecaj) – Steffen (46. Mehmedi), Guilavogui (64. Arnold), Gerhardt (46. Malli), Brekalo (46. Itter) – Ginczek (46. Weghorst)