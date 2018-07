Gladbach-Kadercheck: Großes Potenzial, viele Probleme

Denis Zakaria (l.) und Raffael sollen tragende Säulen bei den Borussen sein

Borussia Mönchengladbach möchte mit einem neuen System raus aus dem Mittelmaß. Nach zuletzt zwei neunten Plätzen in der Bundesliga lässt Trainer Dieter Hecking fleißig im 4-3-3 trainieren und hofft zudem auf eine Torgarantie durch den neuen Stürmerstar Alassane Pléa. Doch wie schon in der letzten Saison plagen die Fohlenelf schon in der Vorbereitung immense Verletzungsprobleme!

Das Tor: Sommer absoluter Leistungsträger

Mit der Schweizer Nationalmannschaft spielte Yann Sommer eine starke Weltmeisterschaft in Russland, doch was sicherlich viele Gladbacher Fans freute, hätte sich fast zu einem Fluch entwickelt. Denn Top-Klubs wie Arsenal London oder der AS Rom wurden auf Sommer aufmerksam und auch der 29-Jährige soll über einen Vereinswechsel nachgedacht haben.

Kürzlich ließ der Keeper aber verlauten, dass er nach jetzigen Stand bleiben wird und sich noch mehr als Führungsspieler einbringen will. Durch seine Präsenz und Routine ist er ohne Zweifel einer der wichtigsten Pfeiler im Gladbacher Konstrukt.

Um die Position des zweiten Torhüters streiten sich im Moment Tobias Sippel und Nachwuchskeeper Moritz Nicholas. Gerade letzterer zeigte in den bisherigen Vorbereitungsspielen starke Leistungen und könnte der Keeper der Zukunft werden.

Die Abwehr: Langs Verletzung reißt ein riesiges Loch

Der Däne Jannik Vestergaard verließ den Verein im Sommer für 25 Millionen und spielt in der kommenden Saison für den FC Southampton. Den Verlust des Leistungsträgers war zu verkraften, denn mit dem Schweizer Nico Elvedi steht für Hecking schon eine interne Alternative für den Posten neben Nationalspieler Matthias Ginter parat.

Letztes Jahr lief der 21-Jährige noch vornehmlich als Rechtsverteidiger auf, seine Zukunft liegt allerdings in der Innenverteidigung. Für diesen Positionswechsel besserte Gladbach auf der Außenposition nach und holte Elvedis Nationalmannschaftskollegen Michael Lang für 2,8 Millionen aus Basel.

Doch schon in der ersten Trainingswoche erlitt der 27-Jährige einen Teilriss des Außenbandes im rechten Knie und fällt "bis auf Weiteres" aus. Damit löst sich Heckings Masterplan für die anfällige Defensive (52 Gegentore in '17/'18) zunächst in Wohlgefallen auf. Eventuell muss Elvedi wieder nach außen rücken, weitere Optionen wären Tony Jantschke oder der junge Däne Andreas Poulsen. Der technisch versierte 18-Jährige kam für 4,5 Millionen Euro vom FC Midtjylland und soll eigentlich links dem arrivierten Oscar Wendt Druck machen.

Die Youngster Florian Mayer, Louis Beyer und der ebenfalls derzeit verletzte Mamadou Doucouré dürften noch einen Schritt von der ersten Mannschaft weg sein.

Das Mittelfeld: Bewährte Kräfte und hungrige Talente

Im defensiven Mittelfeld verfügen die Gladbacher mit Christoph Kramer und dem Schweizer Denis Zakaria über zwei echte Hochkaräter, welche einem Spiel taktisch wie auch physisch ihren Stempel aufdrücken können.

Gerade Zakaria, der vor einem Jahr für zwölf Millionen aus Bern nach Gladbach wechselte, zeigt eine rasante Entwicklung und wurde kürzlich erst mit einer WM-Nominierung für die Schweiz belohnt. Das vielseitige 1,91 Meter-Kraftpaket soll für Hecking das laufstarke Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff sein.

Denis Zakaria soll seine tollen Leistung aus seiner Debüt-Saison bestätigen

Auf den offensiven Positionen besitzen die Gladbacher in Mickael Cuisance und Lásló Bénes vielversprechende Talente, doch beide müssen ihr Können noch konstant auf Top-Niveau beweisen. Cuisance sorgte mit starken Leistungen bei der U19-EM im Trikot Frankreichs für Aufsehen. Das Sportchef Max Eberl auf den Teenager setzt, zeigt seine Vertragsverlängerung bis 2023. "Wir trauen ihm eine große Zukunft zu und sind sehr froh, ihn langfristig binden zu können", erklärte Eberl.

Ähnlich ist es eigentlich bei Lázló Bénes, doch nachdem der junge Slowake schon fast die gesamte letzte Saison mit einem Mittelfußbruch verpasste, droht er auch jetzt länger auszufallen. Im Testspiel gegen Augsburg verletzte er sich am Oberschenkel und verließ unter Tränen den Platz.

Bei einer längeren Pause dürften Keanan Bennetts und Florian Neuhaus in die Bresche springen. Bennetts kam vom U23-Team von Tottenham Hotspur und dürfte dank seines Tempos früh auf Minuten drängen. Neuhaus verhalf als Leihspieler Fortuna Düsseldorf zum Aufstieg und soll nun ähnlich wie einst Christoph Kramer nach einem Jahr 2. Bundesliga in der obersten Spielklasse Fuß fassen.

Routinier Fabian Johnson ist ein erfahrener Backup, den Hecking gerade wegen seiner Vielseitigkeit schätzt.

Der Angriff: Der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte soll es richten

Mit Alassane Pléa vom OGC Nizza gelang den Gladbachern ein echter Königstransfer. Der 25-Jährige Mittelstürmer wechselte für 23 Millionen zu den Fohlen und ist damit die teuerste Verpflichtung der Vereinsgeschichte.

Der kopfballstarke und variable Stürmer gibt den Gladbachern vor allem neue Flexibilität. "Wir haben gemerkt, dass wir oft leicht berechenbar waren. Wenn der Gegner uns hoch zugestellt hat, fiel uns wenig ein", so Eberl über die Probleme der letzten Saison. Pléa kann von sich aus Lücken reißen und Räume für die wendigen Flügelspieler schaffen.

Hinter diesen stehen allerdings leichte Fragezeichen. Ibrahima Traoré, Patrik Herrmann und Jonas Hofmann hatten in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und daher ist ihr guter Eindruck in der Vorbereitung mit Vorsicht zu genießen.

Kapitän Lars Stindl und Raffael sind vorne weiterhin absolute Leistungsträger. Stindl befindet sich allerdings nach einer Sprunggelenksoperation noch im Aufbau-Training und auch Raffael ist mit 33 Jahren langsam aber sicher im Herbst seiner beeindruckenden Gladbacher Karriere (269 Erstliga-Spiele, 81 Tore) angekommen. Noch ist der Brasilianer aber unverzichtbar für die Fohlen.

Raffael soll der Gladbacher Offensive einmal mehr Qualität verleihen

Ähnlich hält es sich mit Thorgan Hazard, doch eventuell kehrt der belgische Edel-Techniker Gladbach bald den Rücken. Er soll laut Medienberichten mit einem Wechsel zum FC Valencia liebäugeln. Ein Abgang ihres letztjährigen Top-Torschützen (10 Treffer) würde ein gewaltiges Loch hinterlassen.

Der Schweizer Josip Drmic dagegen ist aufgrund mangelnder Perspektive ein definitiver Wechselkandidat.

Fazit: Viel Potenzial, doch leider auch viele Fragezeichen

Der Gladbacher Kader verfügt auf dem Papier über eine tolle Mischung aus arrivierten Leistungsträgern und hoffnungsvollen Jung-Profis. Gelingt es Hecking früh, die angestrebte taktische Vielseitigkeit zu implementieren und setzen viele Youngster ihre positive Entwicklung fort, dann dürfen die Gladbacher durchaus nach den Europapokalplätzen schielen.

Auf die gesamte Saison könnte es aber durch die Unerfahrenheit vieler Spieler schwer werden, dauerhaft oben mitzumischen. Die frühen Verletzungen wichtiger Spieler helfen ebenfalls wenig.

Moritz Wollert