Paukenschlag: Pizarro kehrt zum SV Werder zurück!

Ab sofort wieder im Werder-Trikot unterwegs: Claudio Pizarro

Das ist eine faustdicke Überraschung: Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Claudio Pizarro verpflichtet. Der Altmeister erhält an der Weser einen leistungsbezogenen Einjahresvertrag.

Die Hanseaten bestätigten am Sonntagmorgen, was "Express" und "Deichstube" zuvor übereinstimmend berichtet hatten. Der 39-Jährige möchte seine überaus erfolgreiche Laufbahn demnach mit der Werder-Raute auf der Brust beenden.

Geschäftsführer Frank Baumann äußerte sich zu dem unerwarteten Deal: "Wir standen in den letzten Wochen mit Claudio in Kontakt und sowohl er als auch wir drückten den Wunsch aus, dass er seine aktive Karriere hier in Bremen, hier im Weser-Stadion beendet. Wir haben diese Gedanken intensiv durchgespielt, wir haben den Rahmen vorgegeben und dann beschlossen, einmal mehr mit Claudio in eine Saison zu starten"

"Sportlich ergibt die Rückhol-Aktion durchaus Sinn. Claudio weiß, dass er nicht zwangsläufig ein Startelf-Kandidat sein wird. Aber er wird einen Effekt in der Kabine haben und mit seiner extrem positiven Energie, seiner Überzeugung und seinem Erfolgshunger dieser Mannschaft gut tun. Wenn er fit ist und gesund bleibt, bin ich ganz sicher, dass er uns in den entscheidenden Momenten auch sportlich weiterhelfen kann", freute sich SVW-Coach Florian Kohfeldt.

Er ist wieder da! Claudio #Pizarro kehrt zum Karriereende nochmal zu #Werder zurück 👉 PizarroPM pic.twitter.com/MY1JiuZINF — SV Werder Bremen (@werderbremen) 29. Juli 2018

Vierte Unterschrift in Bremen

In der vergangenen Saison lief der Peruaner für den 1. FC Köln auf, konnte den Abstieg der Domstädter aber nicht verhindern. Zuletzt hielt sich Pizarro auf Mallorca und in Garmisch-Partenkirchen beim ehemaligen Bremer Athletikcoach Yann-Benjamin Kugel fit.

Für den Routinier ist es das vierte Engagement beim SV Werder. Zuvor lief der Angreifer bereits von 1999 bis 2001, 2008 bis 2012 und 2015 bis 2017 für die Grün-Weißen auf.

Insgesamt kam er in 446 Bundesliga-Spielen zum Einsatz, in denen er 192 Tore erzielen und 74 Treffer vorbereiten konnte.