Kovac zieht "positives Fazit" nach US-Tour der Bayern

Will mit dem FC Bayern hoch hinaus: Niko Kovac

Eine unnötige Niederlage gegen Ex-Trainer Pep Guardiola, Wechselgerüchte um Jerome Boateng und Arturo Vidal sowie ein immer noch abwanderungswilliger Robert Lewandowski: Trotz einiger Baustellen lächelte Niko Kovac am Ende seiner ersten Dienstreise mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München.

"Das Fazit der Reise ist trotz der Niederlage sehr positiv. Wir haben die Tage sehr gut genutzt und uns körperlich auf ein höheres Niveau gebracht", sagte der neue Bayern-Coach nach der 2:3 (2:1)-Niederlage gegen Manchester City in Miami.

Vor der Rückkehr von der einwöchigen Marketing-Tour in den USA legte Kovac aber trotz "vieler guter Offensivaktionen" auch den Finger in die Wunde: "Wir sind defensiv nicht so stabil, wie ich es mir vorstelle. Wir haben in der Rückwärtsbewegung zu viele leichte Fehler gemacht. Wir müssen uns in der Verteidigung verbessern. Das habe ich der Mannschaft auch schon gesagt."

Gegen City mit Ex-Coach Guardiola verspielten die Bayern eine 2:0-Führung durch Meritan Shabani (15.) und Arjen Robben (23.) leichtfertig. Neben der wackligen Defensive sah auch Torhüter Sven Ulreich bei den Gegentreffern von Lukas Nmecha (51.) und Bernardo Silva (70.) nicht gut aus.

"Das ist schon ärgerlich. Ich will immer gewinnen. Wenn du 2:0 führst, darfst du nicht mehr verlieren", sagte Robben. Besonders Silvas erster Treffer (45.+1) rief bei Kovac Kritik hervor. "Man darf nicht in der 45. Minute den Anschlusstreffer kassieren", sagte der 46-Jährige.

Feinschliff am Tegernsee

In den kommenden Wochen muss Kovac nun am Feinschliff arbeiten. Im Trainingslager am Tegernsee (2. bis 9. August) hat der Ex-Frankfurter erstmals seinen kompletten Kader zur Verfügung, nachdem die WM-Fahrer erst seit ein paar Tagen wieder im Training sind.

"Das Schlechte werden wir jetzt aufarbeiten. Wir werden jetzt nicht die Nerven verlieren", sagte Kovac nach der zweiten Pleite auf der US-Tour. Zuvor hatte es bereits ein 0:2 gegen Juventus Turin gegeben. Alle fünf Gegentore seien Geschenke gewesen, sagte Robben, der nicht nur bei seinem Tor glänzend mit Franck Ribery harmonierte.

In München muss sich Kovac aber nicht nur mit der Stabilisierung seiner Defensive beschäftigen, es stehen auch wichtige Personalentscheidungen an.

Laut "Sky Sport" will Torjäger Lewandowski in einem persönlichen Gespräch mit Kovac noch einmal seinen Wechselwunsch äußern. Diesem hatten die Bayern-Bosse mit Verweis auf den bis 2021 laufenden Vertrag bisher einen Riegel vorgeschoben.

Bei Boateng (Paris Saint-Germain) und Vidal (Inter Mailand) sind die Münchner hingegen gesprächsbereit. Die Ablösesumme muss stimmen.

"Wenn alle an Bord sind, werden wir eine ganz andere Schlagfertigkeit haben"

Der kolumbianische Nationalspieler James Rodríguez, der auf der US-Tour nur bei einigen Werbeterminen dabei war, hat sich derweil zu den Bayern bekannt. "Ich weiß, dass es viele Gerüchte gibt, aber ich bin glücklich in München. Das ist meine Gegenwart und ich denke nur an den FC Bayern", sagte der WM-Torschützenkönig von 2014.

James steigt nach überstandener Wadenverletzung ebenfalls in dieser Woche voll ein. Während des Trainingslagers steht in der Münchner Arena am 5. August ein Spiel gegen Manchester United an, am 12. August folgt mit dem Supercup-Duell gegen Eintracht Frankfurt das erste Pflichtspiel.

"Wenn alle an Bord sind, werden wir eine ganz andere Schlagfertigkeit haben. Ich bin ein Trainer, der alles gewinnen möchte", sagte Kovac und gab damit die Richtung für die kommenden Wochen vor.