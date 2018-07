Eberl schließt weitere Gladbach-Abgänge nicht aus

Will mit Gladbach zurück ins internationale Geschäft: Max Eberl

Nach einer durchwachsenen Saison will Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach in der kommenden Spielzeit wieder neu angreifen. Dafür haben die Fohlen im Sommer an einigen Stellschrauben gedreht.

Nachdem die Gladbacher die Qualifikation für den Europapokal in der letzten Bundesligasaison verpassten, hat sich der Klub personell neu aufgestellt. Über 30 Millionen Euro wurden für Neuzugänge investiert, eine noch höhere Summe wurde durch Spielerverkäufe eingenommen.

Mit Thorgan Hazard und Yann Sommer werden zudem weitere prominente Namen auf dem Transfermarkt gehandelt. Ob einer der beiden Spieler die Fohlen noch verlassen wird, will Sportdirektor Max Eberl nicht kategorisch ausschließen.

"Das Wort unverkäuflich ist so eine Sache. Wenn ein Klub kommt und eine absolut überdimensionale Summe bietet und ich sage an dieser Stelle nun unverkäuflich – dann ist das auch nicht konsequent", erklärte Eberl im Interview mit dem "Express". Aus sportlicher Sicht gebe es jedoch keinen Grund, sich von Hazard oder Sommer zu trennen.

Eberl von Rekordeinkauf Pléa zu "einhundert Prozent überzeugt"

Die größten Schlagzeilen schrieben die Gladbacher in diesem Sommer mit der Verpflichtung von Stürmer Alassane Pléa. Der 25-Jährige wechselte aus Nizza an den Niederrhein und kostete den Klub 23 Millionen Euro - mehr als jeder andere Spieler, der jemals das Borussen-Trikot trug.

"Mit Alassane Pléa haben wir einen Stürmer gefunden, von dem wir zu einhundert Prozent überzeugt sind, dass er das Potenzial hat, fußballerisch sehr gut zu Borussia zu passen und auch einer ist, der eine große Qualität im und rund um den Strafraum mit sich bringt", rechtfertigte Eberl den Transfer, warnte aber gleichzeitig vor zu hohen Erwartungen: "Nun muss man ihm aber auch die Zeit geben, hier wirklich anzukommen."

Dem Vorwurf, Eberl hätte kein Händchen bei den Transfers von Stürmern, widersprach der Ex-Profi: "Ich lese jetzt seit sechs beziehungsweise drei Jahren, dass es mit Luuk de Jong und Josip Drmic nicht funktioniert hat. Wenn ich keine Stürmer könnte, dann weiß ich nicht, was Max Kruse, Marco Reus oder Raffael sind. Das sind andere Stürmertypen, sicher, und ich möchte mich da auch gar nicht rausreden."

Hecking lehnt vorzeitige Verlängerung ab

Die Tatsache, dass der Vertrag von Trainer Dieter Hecking im Sommer 2019 ausläuft, will Eberl nicht überbewerten - zumal Hecking selbst seinen Kontrakt (noch) nicht verlängern wollte: "Nur weil der Vertrag ausläuft, ist das noch nicht die Aussage, dass es die letzte Saison von Dieter Hecking im Borussia-Park ist. Wir haben uns zusammengesetzt – und da empfinde ich es als sehr beachtliches Zeichen vom Trainer, wenn er sagt, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, über eine Vertragsverlängerung zu reden."

Was die Ziele für die kommende Spielzeit angeht, halten sich die Fohlen noch bedeckt. "Ich will es so sagen: Wir werden versuchen, von Anfang an den Leuten im Borussia-Park und auswärts zu zeigen, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz stehen haben. Ich möchte, dass die Leute wieder ins Stadion gehen und sagen ,Hey, der Klub, die Mannschaft, hat alles dafür getan, um wieder erfolgreich zu sein!’ Für was es am Ende reichen wird, da möchte ich mich einfach mal ein bisschen zurückhalten", sagte Eberl.