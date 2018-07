ManUnited: Rekordgehalt plus Martial für Lewandowski?

Macht Robert Lewandowski noch den Abflug aus München

Das letzte Wort in der Causa Robert Lewandowski ist beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München noch nicht gesprochen.

Nach wochenlangem Hin und Her fordert der Pole deshalb ein finales Gespräch mit den FCB-Bossen. Manchester United bringt sich derweil in Stellung, müsste aber wohl ein rekordverdächtiges Paket schnüren, um den Stürmer auf die Insel zu locken.

Erst wollte er unbedingt weg, anschließend war die Rede von einer Kehrtwende und einem Verbleib beim FC Bayern, jetzt soll ein finales Gespräch mit den Verantwortlichen anstehen, in dem es um einen erneuten Kurswechsel geht: Seit Wochen bestimmt das Thema Robert Lewandowski die Schlagzeilen beim deutschen Rekordmeister. Ein Abgang, den Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge immer wieder kategorisch ausschlossen, scheint immer noch möglich.

Nachdem sich Real Madrid angeblich aus dem Poker um den 29-Jährigen zurückgezogen hat, gilt Manchester United im Fall eines Transfers als wahrscheinlichste Option. Englische Medien wollen nun herausgefunden haben, was die Red Devils auf den Tisch legen müssten, um den Polen ins Old Trafford zu lotsen.

Martial als Bonus, 27 Millionen Euro pro Jahr?

Demnach müsste United eine Ablöse von mindestens 80 Millionen Euro nach München überweisen. Dazu, so spekuliert die Yellow Press, müsste Manchester als eine Art Bonus den französischen Stürmer Anthony Martial oben drauflegen. Dieser hat Trainer José Mourinho laut "SkySports" bereits von seinen Wechselabsichten in Kenntnis gesetzt. Sogar von einem Tauschgeschäft, das den Belgier Romelu Lukaku beinhaltet, wird bereits berichtet.

Gleichzeitig müssten die Red Devils Lewandowski mit einem rekordverdächtigen Gehalt locken. Laut "Daily Star" fordert der Bayern-Star ein Jahresgehalt in Höhe von rund 27 Millionen Euro. Unterhalb dieser Summe sei der Pole nicht verhandlungsbereit, schreibt das Blatt. Im aktuellen Kader Manchesters ist der Chilene Alexis Sánchez der einzige Spieler, der ein ähnlich hohes Salär bezieht.

Mourinho: "Ich hätte gerne noch zwei neue Spieler"

Dass Manchester United in diesem Sommer noch auf dem Transfermarkt tätig wird, hat Trainer José Mourinho im Rahmen der US-Reise selbst bestätigt. "Ich hätte gerne noch zwei neue Spieler. Aber ich glaube nicht, dass ich noch zwei Spieler bekomme. Ich glaube, dass ich nur einen neuen Spieler bekomme", haderte "The Special One" in seiner typischen Art.

Überhaupt zeigte sich Mourinho mit dem Verhalten des Klubs in Sachen Transfers unzufrieden: "Ich habe dem Vereine vor einigen Monaten eine Liste mit fünf Spielern gegeben. Ich muss jetzt warten, ob es möglich ist, auch nur einen davon zu bekommen." Sollte es sich dabei um Robert Lewandowski handeln, geht der Portugiese womöglich milder gestimmt in die neue Saison.