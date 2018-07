Pavard-Poker: VfB dementiert Einigung mit dem FC Bayern

Noch sind beim VfB keine Anfragen für Benjamin Pavard eingegangen

Nach einer starken Saison in der Bundesliga und einer sensationellen WM-Endrunde in Russland ist halb Europa hinter Benjamin Pavard her. Beim VfB Stuttgart ist bisher allerdings noch keine Offerte für den Außenverteidiger eingegangen.

"Wir gehen fest davon aus, dass Benji noch eine Saison bei uns spielt", erklärte VfB-Sportvorstand Michael Reschke am Sonntag am Rande eines Testspiels gegenüber der "Bild". Stand jetzt, verriet Reschke, "ist noch keine Anfrage für ihn bei uns eingegangen".

Damit widersprach der VfB-Boss den jüngsten Medienberichten, nach denen sich der FC Bayern bereits mit dem Weltmeister auf einen Wechsel geeinigt habe.

Der "SWR" hatte berichtet, dass Pavard (Vertrag bis 2021) während des Turniers in Russland einen ab 2019 gültigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben habe. FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge wollte die Gerüchte nicht kommentieren.

Festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro

Sollte der Franzose die Schwaben nicht in diesem Sommer verlassen, so dürfte Pavard spätestens im nächsten Jahr einen neuen Verein finden. Im Sommer 2019 könnte der 22-Jährige für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro wechseln.

Pavard selbst hatte seinen Verbleib in Stuttgart nach der WM offen gelassen und erklärt: "Ich habe immer gesagt, dass ich für einen Champions-League-Verein spielen möchte. Das heißt nicht, dass ich unbedingt diesen Sommer gehe. Aber wenn es eine Gelegenheit gibt, die alle zufrieden stellt, warum nicht?"

Neben dem FC Bayern wurde unter anderem auch Borussia Dortmund, Tottenham und zahlreichen anderen Klubs Interesse am WM-Shootingstar nachgesagt.