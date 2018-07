Ginter über Gladbach-Zukunft: "Es waren Anfragen da"

Matthias Ginter spielt mit großer Sicherheit auch in der kommenden Saison bei Borussia Mönchengladbach

Der Vertrag von Matthias Ginter bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach läuft noch bis 2021. Trotzdem ist der Nationalspieler ein gefragter Mann auf dem Transfermarkt. Nun hat sich der 24-Jährige zu Gerüchten um seine Zukunft geäußert - allerdings nur mit etwas Druck des Fragestellers.

Auf die Frage des "kicker", ob Angebote für ihn vorlagen, wich Ginter zuerst aus ("Dazu will ich mich eigentlich nicht äußern"), um schließlich auf Nachfrage doch zuzugeben: "Es waren Anfragen da, so viel kann ich bestätigen."

Einen Wechsel habe er aber nicht in Betracht gezogen und auch mit keinem Verein verhandelt. "Ich habe mich in Gladbach auf der Innenverteidigerposition festgespielt, bin als Persönlichkeit gereift - genau das hatte ich mir vom Wechsel nach Gladbach erhofft", resümierte der Abwehrspieler.

Gut vier Wochen ist noch Zeit, bis das Transferfenster schließt. Doch laut dem DFB-Kicker wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nichts mehr passieren. "Mit einem Abschied beschäftige ich mich nicht. Zu 99,9 Prozent bleibe ich bei der Borussia", betonte Ginter und erklärte: "100 Prozent kann man im Fußball heutzutage schwer voraussetzen."

Mit der Fohlenelf will der 24-Jährige in der neuen Spielzeit wieder angreifen. "Wir sollten Mut daraus schöpfen, dass wir trotz des sicherlich nicht optimalen Saisonverlaufs am letzten Spieltag noch die Chance hatten, nach Europa zu kommen", blickte Ginter auf die abgelaufene Saison zurück. "Wenn wir an unserem Limit spielen, können wir spielerisch etwas auf die Beine stellen und unangenehm für jeden Gegner werden." Eine konkrete Zielsetzung für die 2018/2019 wollte der Abwehrspieler jedoch nicht formulieren.