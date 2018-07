Zorc bezieht Stellung zur Stürmersuche beim BVB

BVB-Sportdirektor Michael Zorc lässt sich bei der Stürmersuche Zeit

In weniger als vier Wochen startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Viel Zeit bleibt den Vereinen also nicht mehr, um vakante Schlüsselpositionen zu besetzen. Doch die Suche nach Top-Spielern gestaltet sich schwierig, wie am Beispiel von Borussia Dortmund zu erkennen ist.

Schließlich fahndet der BVB bereits seit Monaten nach einem neuen Torjäger - bislang jedoch ohne Ergebnis. Für Sportdirektor Michael Zorc kein Grund, hektisch zu werden: "Wir werden nur etwas machen, wenn wir davon total überzeugt sind", zitiert der "kicker" den 55-Jährigen.

Was er meint: Panikkäufe sollen mit allen Mitteln vermieden werden. Potenzielle Verhandlungspartner wissen um die finanzielle Situation der Borussen, die nach den Transfers von Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Andriy Yarmolenko und Sokratis im Geld schwimmen. Entsprechend überzogen sind die Forderungen vieler Klubs

"Wir machen uns Gedanken, wie wir den Kader optimal aufstellen und zu 100 Prozent durchstrukturieren", betont Zorc, der alle Aktivitäten auf dem Transfermarkt zunächst mit dem neuen Trainer Lucien Favre abstimmt. Ob der Schweizer in Zukunft auf ein System mit einem klassischen Mittelstürmer setzt, ist völlig unklar.

Philipp im Sturm? "Nicht so dramatisch"

Zuletzt war der kroatische WM-Held Mario Mandzukic bei den Schwarzgelben gehandelt worden, übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der 32-Jährige allerdings für einen Verbleib beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin entschieden. Auch Leihspieler Michy Batshuayi kehrt wohl nicht nach Dortmund zurück.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke könnte derweil auch mit einer internen Lösung wie Maximilian Philipp leben. In der Vorsaison hatte der Youngster in der Offensive nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Laut Watzke wäre es "nicht so dramatisch", wenn der 24-Jährige die Planstelle im Sturm letztlich einnimmt.