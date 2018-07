Wechsel vom Tisch: Kruse bekennt sich zu Werder

Hält Werder Bremen die Treue: Max Kruse

Die guten Nachrichten für die Fans des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen reißen nicht ab: Nach den Verpflichtungen von Mittelfeldstar Davy Klaassen und Klublegende Claudio Pizarro hat Angreifer Max Kruse seinen Verbleib an der Weser bestätigt.

Am Montag veröffentlichte der 30-Jährige via Facebook ein Video, in dem er zu den immer wieder aufkommenden Gerüchten um einen Abschied aus Bremen Stellung bezog.

"Ich bleibe hier. Ich habe nie etwas anderes gesagt. Es wurde immer viel spekuliert in den Medien, da wollte ich es nochmal klarstellen, damit es sich nicht wieder hinzieht bis zum 31. August. Ich habe mich entschieden, dieses Jahr definitiv bei Werder zu bleiben", erklärte der Ex-Nationalspieler, dessen Vertrag bei den Hanseaten 2019 endet.

Er fühle sich beim Tabellenelften der abgelaufenen Saison "komplett wohl". Das habe er "in jedem Interview, in jedem Statement" so gesagt. Der Grund für sein Statement: "Es hat mich schon wieder genervt, dass so viel spekuliert wurde."

"Wir haben viel gearbeitet im Training und mit der Mannschaft viel vor"

Auf die anstehende Spielzeit freut sich der Stürmer: "Wir haben gute Zugänge mit Davy, Claudio und meinem Kumpel Martin Harnik. Wir haben viel gearbeitet im Training und mit der Mannschaft viel vor."

Pizarro war am Sonntag völlig überraschend nach Bremen zurückgekehrt. Mittlerweile hat sein neuer alter Verein auch eine Rückennummer für den Peruaner gefunden: Künftig trägt der 39-Jährige die Nummer vier.

Bislang spielte der mit 192 Treffern beste ausländische Torjäger der Bundesliga-Geschichte beim SVW mit den Nummern 10, 24 und 14.