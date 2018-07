BVB verhandelt wohl mit Chelsea über Pulisic-Verkauf

Christian Pulisic könnte den BVB schon in diesem Sommer verlassen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund könnte sein Top-Talent Christian Pulisic schon in diesem Sommer verlieren. Nach einem jüngsten Medienbericht bringt sich der englische Spitzenklub FC Chelsea immer mehr in Stellung.

So vermeldete der "Daily Mirror", dass die Blues bereit sein sollen, die vom BVB mindestens eingeforderten 70 Millionen Euro Ablöse für den 19-jährigen Offensivmann zu bezahlen. Diese Summe würde wohl fällig, falls die Dortmunder endgültig einem Transfergeschäft zustimmen würden.

Noch vor wenigen Wochen schien ein Verkauf des US-Boys, der bei den Schwarz-Gelben noch bis 2020 unter Vertrag steht, sehr unwahrscheinlich. Nachdem Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung des Arbeitspapieres aber erfolglos abgebrochen wurden, hat sich die Sachlage offenkundig verändert.

Neben dem FC Chelsea wurde Pulisic zuletzt auch immer wieder mit Real Madrid, dem FC Liverpool sowie dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Wechsel in diesem oder nächsten Jahr denkbar

Ein Wechsel an die Stamford Bridge scheint mittlerweile am wahrscheinlichsten, Gespräche sollen dem Medienbericht zufolge bereits laufen. Das Team um den neuen Teammanager Maurizio Sarri sucht besonders in der Offensive nach neuen Kräften, um in der bevorstehenden Premier-League-Spielzeit den Versuch zu starten, Titelträger Manchester City wieder den Rang abzulaufen.

Ein Verkauf Pulisic' noch in diesem Sommer scheint indes genau so vorstellbar wie im kommenden Jahr. Für einen Verbleib beim BVB zumindest in diesem Jahr spricht weiterhin, dass Pulisic unter Neu-Coach Luvien Favre als fester Baustein im Offensivspiel der Borussia gilt. Schon in der abgelaufenen Saison stand der Amerikaner in 32 Bundesligaspielen auf dem Feld, erzielte dabei vier Treffer.