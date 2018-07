Eintracht Frankfurt an Top-Talent von Juventus dran?

Moise Kean spielte in der letzten Saison auf Leihbasis in Verona

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt könnte bei der Suche nach einer neuen Sturm-Alternative eine spektakuläre Personalie aufgetan haben. Laut italienischen Medienberichten hat der deutsche Pokalsieger eines der größten Nachwuchstalente Italiens ins Visier genommen.

So vermeldete "Sky Italia" am Montag, dass sich die SGE über U-Nationalstürmer Moise Kean von Juventus Turin informiert habe. Die Frankfurter sollen das 18-jährige Top-Talent ins Visier genommen haben, nachdem dieses bei der jüngsten U19-Europameisterschaft für die Italiener gleich doppelt im Endspiel getroffen hatte.

Der Youngster spielte in seiner noch jungen Profi-Karriere sowohl auf der Mittelstürmerposition als auch auf dem linken Flügel und traf für verschiedene Jugend-Auswahlmannschaften Italiens in Pflichtspielen bereits zehnmal.

In der abgelaufenen Spielzeit war Kean an den Erstligisten Hellas Verona ausgeliehen, für die der Teenager immerhin 19 Begegnungen in der Serie A bestritt. Unter anderem traf Kean dabei vor heimischem Publikum beim 3:0-Erfolg seines Teams gegen den AC Mailand.

Juve verlangt wohl mindestens 20 Millionen Euro Ablöse

Medienberichten zufolge kann sich der italienische Rekordmeister Juventus Turin ein erneutes Leihgeschäft mit seinem Top-Talent durchaus vorstellen, allerdings sollen neben der Frankfurter Eintracht noch eine ganze Reihe weiterer Teams aus europäischen Spitzenligen auf den Offensivmann aufmerksam geworden sein.

Eine feste Verpflichtung des 18-Jährigen könnte sich der kommende Europa-League-Teilnehmer wohl nicht leisten. Laut "Sky Italia" verlangt Juve für Kean, der noch bis 2020 Vertrag bei der Alten Dame hat, mindestens 20 Millionen Euro für sein Eigengewächs.