Heidel denkt über sechsten Schalke-Transfer nach

Christian Heidel denkt noch über einen Ersatz für Bastian Oczipka nach

Fußball-Bundesligist Schalke 04 denkt über eine sechste Verpflichtung im aktuellen Transferzeitraum nach. Manager Christian Heidel will damit eventuell auf die Verletzung von Linksverteidiger Bastian Oczipka reagieren.

"Es gibt aber noch keine endgültige Entscheidung. Allerdings es ist kein Geheimnis, dass wir die Augen offen halten", sagte Heidel laut offizieller Mitteilung auf der Internetseite von Schalke 04. "Es ist aber auch so, dass wir bei uns im Kader schauen." Auf der Position des linken Außenverteidigers könnten auch Abdul Rahman Baba, Daniel Caligiuri oder Thilo Kehrer spielen.

"Bei all unseren Überlegungen müssen wir immer im Blick haben, dass wir unseren Kader für drei Wettbewerbe zusammenstellen und gerade für die Champions League auch schauen, wen wir überhaupt melden können", erklärte Heidel.

Bei der Verpflichtung eines Oczipka-Ersatzes als Reaktion auf dessen Schambein-Entzündung spielten auch die finanziellen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle, meinte Schalkes Manager. "Zumal Bastian Oczipka auch nicht Ewigkeiten ausfällt, sondern mittelfristig zurückkehrt. Wir werden nicht auf jede Verletzung mit einer Neuverpflichtung reagieren können."

"Pros und Kontras abwägen"

Oczipka fällt voraussichtlich einige Monate aus und fehlt den Schalkern damit in der Hinrunde. "Da müssen wir am Ende alle Pros und Kontras abwägen", erklärte Heidel. Zuletzt schossen Gerüchte aus dem Boden, Schalke sei an einer Verpflichtung von Linksverteidiger Douglas Santos vom Hamburger SV interessiert. Der Zweitligist soll aber 25 Millionen Euro für den 24-Jährigen fordern.

Sollte Schalke einen neuen Außenverteidiger verpflichten, wäre dies der sechste Neuzugang in diesem Sommer. Bisher holten die Schalker Omar Mascarell, Salif Sané, Suat Serdar, Steven Skrzybski und Mark Uth nach Gelsenkirchen - allesamt Wunschspieler von Trainer Domencio Tedesco. "Diese Wünsche haben wir unserem Trainer erfüllt", sagte Heidel. "Domenico hat mir mehrfach bestätigt, dass er sehr, sehr zufrieden mit dem Kader ist."

Ersatz aus der Knappenschmiede?

Eine günstigere Alternative zu einem Neueinkauf für die Abwehr wäre, ein Talent aus der Schalker Jugend zu den Profis zu holen. Im Trainingslager der Schalker im Nationalpark Hohe Tauern sind auf Wunsch von Trainer Domenico Tedesco mit Niklas Wiemann und Benjamin Goller gleich zwei vielversprechende Talente dabei.

Ob einer von beiden zur neuen Saison den Sprung zu den Profis schafft, wollte Heidel aber nicht spekulieren: "Ich möchte beiden keinen Rucksack aufschnallen."

Keine Alternative mehr ist der ehemalige Kapitän Benedikt Höwedes. "Ich kann bestätigen, dass Bene zeitnah den Medizincheck bei Lokomotive Moskau absolvieren wird", bestätigte Schalkes Manager. Der Wechsel des Weltmeisters von 2014 nach Russland steht damit kurz bevor.