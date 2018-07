Nach Leistungstest: HSV sieht von Baffo ab

Joseph Baffo wird nicht zum HSV wechseln

Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird Joseph Baffo nicht verpflichten. Der Abwehrspieler, dessen Vertrag bei Eintracht Braunschweig zum 30. Juni ausgelaufen ist, wird das Probetraining nicht absolvieren.

Wie der HSV am Dienstag erklärte, hat der 25-Jährige die vorangegangenen Leistungstests nicht zu voller Zufriedenheit der Verantwortlichen bestanden. Baffo könne "erst in voraussichtlich sechs bis acht Wochen das benötigte Leistungslevel erreichen", so der Bundesliga-Absteiger in einer Mitteilung auf Twitter.

Der schwedische Innenverteidiger stand zwischen 2015 und 2018 bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag. Nach den schweren Verletzungen von Gideon Jung und Kyriakos Papadopoulos beim HSV, hätte Baffo die Lücke in der Defensive schließen können. Dafür hätte Baffo allerdings unmittelbar eine Verstärkung darstellen müssen.

Der gebürtige Ghanaer mit schwedischem Pass kam in den vergangenen drei Jahren 57 Mal in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz (vier Tore).

Nach dem Abstieg in die 3. Liga trennten sich die Wege von Baffo und Braunschweig. Der 25 Jahre alte Verteidiger wäre demnach ablösefrei.