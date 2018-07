Baggert der BVB an Tansanias Top-Stürmer Samatta?

Samatta (l.) spielt seit 2016 für Genk

Borussia Dortmund ist bei der Stürmersuche offenbar fündig geworden: Spielerberater Jamal Kisongo hat bestätigt, dass der BVB den tansanischen Top-Stürmer Mbwana Samatta kaufen will.

"Es gibt derzeit mehrere Klubs in Europa, die Mbwana verpflichten wollen. Dazu gehören Dortmund und Metz aus Frankreich", sagte Manager Jamal Kisongo nach Informationen von "East Africa Television".

Ob der BVB allerdings überhaupt Interesse hat, ist nicht bekannt. Sportdirektor Michael Zorc hielt sich zu Transferfragen zuletzt äußerst bedeckt. Möglich ist, dass der Revierklub in der neuen Saison keinen Ersatz für Stürmer Michy Batshuayi verpflichtet. Der Belgier schließt sich nach Leihende seinem Stammklub FC Chelsea erneut an.

Neben dem BVB soll außerdem der spanische Erstligist Levante Interesse an Samatta zeigen. Vier Millionen Euro sollen die Spanier dem Bericht zufolge für den 25-Jährigen geboten haben. Der spanische Radiosender "Cadena Ser" hatte vermeldet, dass Levante mit einem Bundesligisten um die Dienste Samattas konkurriert.

Samatta, Nationalspieler seines Heimatlandes Tansania, spielt seit Anfang 2016 in Europa für KRC Genk. In der belgischen Liga erzielte der Mittelstürmer bisher 22 Tore in 76 Spielen. In der Saison 2016/2017 schrieb Samatta Geschichte, als er als erster Spieler aus Tansania in der Europa-League-Qualifikation auflief.

Vor seinem Wechsel nach Genk war Samatta in der Demokratischen Republik Kongo bei TP Mazembe und in Tansania für den Simba SC aktiv. Mit TP Mazembe spielte Samatta 2015 bei der FIFA Klub-WM.