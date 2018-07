Schalke 04 vermeidet Bekenntnis für Johannes Geis

Johannes Geis trainierte im Trainingslager individuell

Hat Sechser Johannes Geis noch eine Perspektive beim FC Schalke 04? Der Fußball-Bundesligist vermeidet ein klares Bekenntnis zum Rückkehrer aus Sevilla.

"Unser Trainer Domenico Tedesco redet mit jedem Spieler und sagt ihm, wie die Möglichkeiten sind. Im Moment ist Johannes Geis etwas hinten dran", schilderte Schalke-Manager Christian Heidel laut "Funke Medien" die aktuelle Situation. "Es wird bei uns niemand vom Hof geschickt. Geis weiß Bescheid – da muss man sehen, welche Schlüsse daraus gezogen werden."

Der FC Schalke befindet sich aktuell im Trainingslager in Mittersill in Österreich. Johannes Geis trainierte am Dienstag individuell und abseits von der Mannschaft. Dabei trug der 24 Jahre alte Profi das Dress mit der Nummer vier - der Nummer des scheidenden Ex-Kapitäns Benedikt Höwedes.

Neue Interessenten für eine Verpflichtung von Geis meldeten sich bisher offenbar nicht bei Schalke. "Es gibt keinen neuen Stand", meinte Heidel. Geis' Vertrag beim S04 läuft noch bis 2019. In der vergangenen Saison war der gebürtige Schweinfurter an den FC Sevilla ausgeliehen, setzte sich dort aber nicht durch.