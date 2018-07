José Mourinho erster Kandidat für Trainerentlassung

José Mourinho ist bei Manchester United derzeit unzufrieden

José Mourinho sorgt bereits vor dem Start der neuen Premier-League-Saison für Schlagzeilen. Immerhin wettert der Teammanager von Rekordmeister Manchester United öffentlich gegen Klubführung und Spieler. Englischen Buchmachern zufolge ist der Portugiese heißer Kandidat für die erste Trainerentlassung auf der Insel.

Der Wettanbieter "Betfair" beziffert die Chancen auf einen frühen Abschied Mourinhos auf 6/1. Kein anderer Manager der Premier League hat eine niedrigere Quote. Cardiffs Neil Warnock, Watfords Javi Gracia und Southamptons Mark Hughes stehen ebenfalls bei 6/1.

Zum Vergleich: Meister-Coach Pep Guardiola von Manchester City und Liverpools Jürgen Klopp werden nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 80/1 als erste Manager auf der Insel in der neuen Saison entlassen.

Grund für die schlechte Bewertung von José Mourinho ist der kalte Wind, der dieser Tage rund um Manchester United weht. Die Red Devils, immerhin Vizemeister, haben auch dank José Mourinho derzeit einige Baustellen zu lösen.

US-Reise mit jungen Spielern verdirbt die Laune

Der Teammanager beklagte sich beispielsweise zuletzt öffentlich über die Sinnhaftigkeit der Marketing-Tour in die USA. Da zahlreiche Profis noch im Urlaub sind, musste der 55-Jährige - wie seine Amtskollegen auch - vermehrt auf Jugendspieler setzen.

"Soll Alexis Sánchez etwa glücklich über die Spieler um ihn herum sein?", so Mourinho zuletzt: "Wir spielen hier nicht, um die Mannschaft, unsere Dynamik oder unsere Abläufe zu verbessern, sondern um zu überleben!"

Die bisherigen Leistungen seines Teams seien obendrein "sehr schlecht", so Mourinho missmutig, die Spieler seien noch nicht "als Team" aufgetreten. Jüngst kassierte die Mannschaft eine 1:4-Testspielniederlage gegen Liga-Konkurrent Liverpool. Als nächstes trifft United auf Champions-League-Sieger Real Madrid.

Mourinho nimmt Weltmeister Pogba in die Pflicht

Auch vor direkter Kritik an seinen Spielern machte er keinen Halt. Über Paul Pogba, immerhin frischgebackener Weltmeister, sagte er gegenüber "ESPN" in aller Deutlichkeit: "Ich denke, dass es nicht darum geht, dass wir das Beste aus ihm rausholen. Es geht darum, dass er das Beste geben muss, das er hat."

Anthony Martial, erst kürzlich Vater geworden, stößt dem Portugiesen zufolge nicht schnell genug zum Kader zurück: "Er sollte wieder hier sein, ist es aber nicht."

Außerdem wetterte der Portugiese bereits offen über die Transferpolitik seines Klubs. Er habe der Chef-Etage um Ed Woodward eine Liste mit fünf Namen vorgelegt, die verpflichtet werden sollen. Mit Glück, so "The Special One", bekomme er auch nur einen dieser Spieler. Die bisherigen Neuverpflichtungen, Diogo Dalot (FC Porto), Fred (Schachtar Donezk) oder Andreas Pereira (Valencia) zählte er dabei nicht dazu.