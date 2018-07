Medien: BVB-Youngster Pulisic will zu Real

Heiß begehrt: Christian Pulisic

Christian Pulisic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gehört zu den größten Talenten der Fußball-Welt. Im Poker um das begehrte BVB-Talent scheint vor allem Real Madrid gute Chancen zu haben.

Angeblich ist der 19-jährige US-Nationalspieler seit Kindheitstagen großer Fan der Königlichen, die sich grundsätzlich sicher sein sollen, dass Pulisic sich ihnen im Falles eines Abschieds anschließt. Das berichtet das spanische Portal "OKDIARIO".

Demnach beobachtet Real Pulisic bereits seit Langem sehr aufmerksam, ist begeistert und wird sich die Dienste des Offensivspielers nicht entgehen lassen. Auch Pulisic werde alles dafür tun, das Trikot der Weißen zu tragen, heißt es in dem Bericht. Zudem ist die Rede davon, dass der Youngster den Madrilenen schon sein "Ja" gegeben habe.

Allerdings ist laut "OKDIARIO" dennoch der FC Bayern München Favorit auf eine Pulisic-Verpflichtung. Zudem soll der FC Chelsea interessiert sein.

Über ein konkretes Werben der Blues berichtete am Dienstag auch der "Mirror". Demnach laufen bereits Gespräche zwischen den Londonern und dem BVB. Als Ablöse für Pulisic (Vertrag bis 2020) stehen 70 Millionen Euro im Raum. "ESPN" schätzt einen Transfer zum FC Chelsea jedoch als unwahrscheinlich ein. Beim BVB seien noch keine offiziellen Angebote eingegangen, will man erfahren haben. In der englischen Premier League schließt das Transferfenster allerdings schon am nächsten Donnerstag.

Noch vor wenigen Wochen erschien ein Verkauf des US-Boys sehr unwahrscheinlich. Nachdem Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung des Arbeitspapieres aber erfolglos abgebrochen wurden, hat sich die Sachlage offenkundig verändert.