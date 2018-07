Bericht: BVB jagt nächstes ManCity-Talent

Brahim Díaz (r.) soll das Interesse des BVB geweckt haben

Im Sommer 2017 lockte Borussia Dortmund das englische Toptalent Jadon Sancho von Manchester City in die Fußball-Bundesliga, nun könnte ein weiterer Youngster der Citizens den Weg zum BVB einschlagen.

Der 18-jährige Spanier Brahim Díaz soll das Interesse der Dortmunder geweckt haben. Das berichtet "Marca". Demnach sollen die Borussen um den offensivausgerichteten Mittelfeldspieler werben, ManCity-Teammanager Pep Guardiola allerdings auf einen Verbleib pochen. Lediglich eine Leihe ist denkbar.

Díaz debütierte bereits im September 2016 für die Profis der Sky Blues, spielte sich erst in der vergangenen Saison jedoch immer häufiger in den Kader. 2017/18 bestritt der Kicker aus Málaga immerhin fünf Einsätze in der Premier League, stand dreimal in der Champions League sowie jeweils einmal im League und FA Cup auf den Rasen.

Die spanisches "Sport" geht davon aus, dass sich bis Mitte der Woche entscheiden werde, wo die Zukunft von Díaz liegt.

Das wahrscheinlichste Szenario ist demnach eine Leihe zum City-"Farmteam" FC Girona. Die City-Football-Group und die Girona Football Group unter Leitung von Pep Guardiolas Bruder Pere halten jeweils 44,3 Prozent der Anteile am spanischen Erstligisten. Pikant: Díaz wird von Pere Guardiolas Agentur Media Base Sports beraten.

Ob sich der BVB auf eine Leihe einlassen würde, bleibt allerdings abzuwarten. Díaz' Vertrag in Manchester endet im Sommer 2019, winken die Dortmunder mit den richtigen Aussichten, scheint ein baldiger Verkauf für City die letzte Chance zu sein, Kasse mit dem Toptalent zu machen.