Gentner: "Anteil an jungen Spielern eklatant gewachsen"

Christian Gentner hat für Stuttgart und Wolfsburg insgesamt 348 Bundesligaspiele absolviert

Kapitän Christian Gentner vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat sich zu den deutlich veränderten Strukturen im Trainings- und Bundesligaalltag in seinem Verein geäußert.

Besonders die Zusammensetzung innerhalb des Kaders habe sich deutlich verändert, betonte der 32-Jährige in der "Sport Bild": "Der Anteil an jungen Spielern ist eklatant gewachsen. Bei mir waren damals Mario Gomez, Marco Caligiuri und ich bei den Profis dabei. Der nächstälteste Spieler war 23, 24. Heutzutage haben wir zehn Spieler im die 21 in der Kabine", berichtete Gentner, der von einer Bewertung dieser Veränderung absah.

Mit der heutigen Nachwuchsspielergeneration, welche sich vor und nach den Spielen vor allen Dingen mit sich selbst und der eigenen Vermarktung in den sozialen Medien beschäftige, kann der defensive Mittelfeldspieler nur bedingt etwas anfangen: "Jedem sollte klar sein, dass dort eine gewisse Scheinwelt geschaffen wird und das dargestellte Bild in vielen Fällen nicht der Realität entspricht", so VfB-Urgestein Gentner, der derzeit die viertmeisten Einsätze aller aktiven Bundesliga-Profis absolviert hat.

Bundesliga-Debüt im Februar 2005

"Social Media gehört heute einfach mit dazu. Viele können und wollen das positiv für sich nutzen, ich betreibe es deutlich seltener. Vielleicht bin ich fünf Jahre zu alt, aber ich muss nicht kurz nach dem Training oder dem Spiel ans Handy. Aber das ist der Lauf der Zeit, wir werden das nicht aufhalten", ergänzte Gentner zum Thema Social Media.

Das Eigengewächs debütierte vor über 13 Jahren für die Schwaben in der Bundesliga und gilt auch unter Trainer Tayfun Korkut als unumstrittener Stammspieler und Leader im Mittelfeld des VfB.