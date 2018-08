Bayern-Boss schießt gegen Özil und Grindel

Karl-Heinz Rummenigge hat seine Kritik am DFB und Mesut Özil erneuert

Karl-Heinz Rummenigge übt weiter scharfe Kritik an Mesut Özil und dessen Beratern. Mit Rassismus habe die ganze Diskussion dem Ursprung nach nichts zu tun, sagte der Vorstandschef des FC Bayern München in einem Interview der "Sport Bild".

"Bitte: Er ist doch nicht kritisiert worden, weil er türkischer Abstammung ist. Das ist eine Fabel, die von seinen Beratern erzählt wird. Das geht mir ohnehin zunehmend auf die Nerven: Die Berater geben heute immer mehr die Statements und die Interviews. Das ist teilweise wie Märchenstunde", sagte Rummenigge. Özil habe mit dem Statement und der Aktion "ein Eigentor" geschossen.

Nach der heftigen Kritik von Vereinspräsident Uli Hoeneß an Özil sieht auch Rummenigge die sportlichen Qualitäten des Arsenal-Stars nicht als Bayern-like an. "Auf dem Ohr waren Uli und ich immer taub. Das war nie ein Spieler, mit dem wir uns auch nur zu einem Prozent beschäftigt haben. Nie!", sagte Rummenigge. "Wenn wir in London gespielt haben, hat Uli immer gesagt: Hoffentlich spielt der heute." Der Mittelfeldspieler galt für Hoeneß als Schwachpunkt des FC Arsenal, die Münchner hatten sich wiederholt gegen den Club aus London durchgesetzt.

Özil war vor der WM wegen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Kritik geraten. In einer Erklärung nach der Endrunde hatte der Profi des FC Arsenal Rassismus-Vorwürfe gegen den Deutschen Fußball-Bund und Präsident Reinhard Grindel erhoben.

Rummenigge erneuert Kritik an Grindel

Den DFB-Boss knöpfte sich Rummenigge ebenfalls nochmal vor. "Ich habe grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu Herrn Grindel. Aber er neigt zum Populismus, um öffentlich Beifall zu bekommen", sagte der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters und ergänzte: "Das hängt womöglich damit zusammen, dass er nicht aus dem Fußball, sondern der Politik kommt."

Auch Grindels Auftritt in den sozialen Netzwerken sieht Rummenigge problematisch. "Sein Twittern irritiert die gesamte Fußballbranche. Ein Fußballpräsident muss über den Dingen stehen, wie das bei Franz Beckenbauer immer der Fall war. Aber er sollte eben nicht sofort seine Dinge online kundtun", sagte Rummenigge und fügte mit Blick auf das Erdogan-Foto von Mesut Özil an: "Das Bild war zehn Minuten auf dem Markt, da wurde von Grindel auch schon gezwitschert. Da musst du auch einmal abwarten, dich intern abstimmen, diskutieren."

Rummenigge hatte schon zuletzt heftige Kritik an Grindel und dem Deutschen Fußball-Bund geübt. Ihm fehle im Moment die klare professionelle Handhabe der Krisensituation. Das wundere ihn aber auch nicht, der DFB sei nur noch durchsetzt von Amateuren. Ihm fehle da die Fußball-Kompetenz, hatte Rummenigge erklärt.