Schalke verteilt Chef-Rolle auf mehrere Köpfe

Domenico Tedesco hat die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt

Trainer Domenico Tedesco will beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 eine eingeschworene Mannschaft formen. Dazu muss der Knappen-Coach die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Im Kader der Königsblauen findet er dabei die richtigen Typen.

Unangefochtener Kapitän bleibt unter Tedesco auch in der neuen Saison wohl Torhüter Ralf Fährmann. Der 29-Jährige bekam in der vergangenen Saison das Vertrauen des Trainers und löste Urgestein Benedikt Höwedes ab. In der Kabine gilt der Schlussmann seither als emotionaler Leader.

Im Trainingslager im österreichischen Mittersill wird die Mannschaft den Spielführer und seinen Stellvertreter bestimmen, so Tedesco unlängst: "Aber da wird es keine großen Überraschungen geben."

Vizekapitän wird aller Voraussicht nach Abwehrchef Naldo, spekuliert die "Sport Bild". Der erfahrene Brasilianer hat sich zur Leitfigur entwickelt. Vor allem für junge Spieler gilt der 35-Jährige als Vorbild. "Man nennt mich Papa", zitiert das Sportblatt den Schalker Führungsspieler.

Unter den Spielern gilt ebenfalls Defensivspezialist Benjamin Stambouli als große Stütze. Tedesco lobte den Franzosen, der zu Beginn auf Schalke noch als Unsicherheitsfaktor galt, unlängst als jemand, der "die Abläufe in der Kabine positiv gestaltet".

Ein weiterer Baustein für den jungen, erst 32-jährigen Übungsleiter, ist Co-Trainer Sascha Riether. Der 35-Jährige stand noch in der vergangenen Saison im Kader (ohne Einsatzzeit) und überzeugte Tedesco von einer weiteren Zusammenarbeit. Riethers Erfahrung soll den jungen Spielern zu Gute kommen und als Bindeglied zwischen Trainerstab und Mannschaft fungieren.