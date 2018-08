CR7-Nachfolge: Schließt Draxler die Real-Baustelle?

Julian Draxler soll bei Real Madrid auf der Liste stehen

Nach dem spektakulären Transfer von Superstar Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin ist Real Madrid immer noch auf der Suche nach einem Ersatz für den Portugiesen. In Julian Draxler sollen sie diesen laut spanischen Medienberichten nun gefunden haben.

Eden Hazard? Mit einer kolportierten Ablöse von über 200 Millionen Euro zu teuer. Neymar? Darf Paris Saint-Germain nicht verlassen. Kylian Mbappé? Will Paris Saint-Germain nicht verlassen. Christian Pulisic? Bevorzugt einen Wechsel auf die Insel. Auf der Suche nach einem Ersatz für den zu Juventus Turin abgewanderten Cristiano Ronaldo gehen Real Madrid langsam aber sicher die Kandidaten aus.

Gareth Bale soll angeblich in die Rolle von CR7 schlüpfen. Allerdings gibt es Zweifel, ob der Waliser dieses große Erbe auch antreten kann. Daher sehen sich die Königlichen unterdessen nach weiteren Alternativen um. Eine davon soll Julian Draxler sein.

Ablöse von 70 Millionen Euro?

Der Deutsche hat laut "Don Balon" sogar schon Kontakt zu Real-Präsident Florentino Pérez aufgenommen. Draxler sei bereit, das Trikot von PSG gegen das Dress der Madrilenen zu tauschen, berichtet das Portal, das bei wilden Gerüchten die Nase oftmals weit vorne hat. Da Draxler mit seinen 24 Jahren noch viele gute Jahre vor sich hat, spiele er in den Überlegungen des Klubs eine Rolle, heißt es.

Hinzu kommt: Der Ex-Weltmeister ist für Real finanzierbar. Die Rede ist von einer Ablöse in Höhe von rund 70 Millionen Euro. Ein weiterer Bonus: Paris muss in diesem Sommer noch dringend Spieler verkaufen, um Einnahmen zu generieren. Andernfalls könnte der Tuchel-Klub keine weiteren Neuzugänge verpflichten, da den Parisern Sanktionen aufgrund Verstößen gegen das Financial Fairplay drohen.