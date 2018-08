Boateng, der FC Bayern und das Fragezeichen

Spielt Jérôme Boateng in der kommenden Saison noch beim FC Bayern München?

Jérôme Boateng und der FC Bayern München bilden seit sieben Spielzeiten ein überaus erfolgreiches Gespann. Bis zu Beginn des Jahres sah alles danach aus, als würde der Innenverteidiger seinen langfristigen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister erfüllen. Doch nach einem Interview kurz vor Saisonende überschlugen sich die Ereignisse. Mittlerweile stehen die Zeichen auf Abschied.

Es waren nur drei einfache Sätze, die Jérôme Boateng Ende April in einem großen Interview mit dem "Socrates"-Magazin äußerte und die bis zum heutigen Tag nachhallen. "Ich habe beim FC Bayern alles erlebt. Und so komme ich langsam an den Punkt, an dem ich gewisse Fragen für mich beantworten muss: Möchte ich mich immer wieder beim gleichen Klub mit den gleichen Voraussetzungen beweisen?", gab der Verteidiger des FC Bayern München zu Protokoll, der mit dem Verein seit 2011 sechs deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokal-Siege und einen Champions-League-Triumph einfahren konnte.

Schon brodelte die Medienwelt. Gerüchte über einen Transfer nach England schossen ins Kraut. Boateng hatte - unabsichtlich oder mit Kalkül - die Tür für Spekulationen um seine Zukunft ein gutes Stück weit geöffnet. Alle Versuche, seine Aussagen wieder einzufangen und zu relativieren, misslangen. "Ich habe Vertrag hier und keinerlei Gedanken, wegzugehen. Ich fühle mich wohl hier", betonte der 29-jährige beispielsweise bei der Trikotpräsentation seines Klubs wenige Tage nach dem vielzitierten Interview glaubhaft.

Anderer Umgang als mit Lewandowski

Und die Verantwortlichen der Bayern? Die schwiegen beständig zur Causa Boateng. Bei Robert Lewandowski hingegen, der versuchte, über seinen eigens dafür engagierten Berater Pini Zahavi einen Sommer-Abgang zu forcieren, gab es wiederholt klare Worte von FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummennige.

"Wir wissen, was wir an Lewandowski haben [...] Wir haben Verträge – und die werden bei Bayern erfahrungsgemäß eingehalten. [...] Und wenn ein Klub das durchziehen kann, sind wir das", stellte der FCB-Vorstandsboss klar. Zu Boateng hingegen, immerhin ebenfalls mit einem Kontrakt bis 2021 ausgestattet, gab es keine öffentliche Äußerung, keine Würdigung der bisherigen Leistungen durch ein Wechsel-Veto, keinen "Unverkäuflich"-Kommentar.

Gut möglich, dass den Weltmeister von 2014 das Verhalten der Chefetage und die fehlende Anerkennung gewurmt hat. Laut "Bild" fühlte sich der Nationalspieler zuletzt zu wenig geschätzt vom Verein.

Auf die Frage eines "Sky"-Reporters am Rande des Pokalfinales erneuerte Boateng schließlich gut drei Wochen nach dem "Socrates"-Interview seine Worte: "Das Ausland ist immer interessant. Man hat nicht viele Chancen. Er sei jetzt "in einem Alter, an dem man nochmal darüber nachdenkt". Und: ein Wechsel sei "keine Entscheidung gegen Bayern".

Tags drauf wurde Rummenigge im Rahmen der Meisterfeier auf Boatengs Aussagen angesprochen und nutzte auch seine zweite Chance nicht, die Tür für einen Wechsel zuzuschlagen ("Das entscheidende Kriterium ist, was der Spieler uns sagt [...]. Mal abwarten."). Stattdessen dauerte es keine zwei Wochen, bis Rummenigge besagte Tür sogar von sich aus öffnete, als er der "Bild" verriet, dass der 29-Jährige sich weiterhin "mit dem Thema [Wechsel] befasst" und ungefragt ankündigte: "Wenn ein Verein kommt und er kundtut, dass er zu diesem Verein wechseln möchte, werden wir uns damit befassen."

Rummenigge-Äußerungen als Auslöser für die Unstimmigkeiten?

Boateng wiederum, mitten in der WM-Vorbereitung mit der deutschen Nationalmannschaft, reagierte pikiert darauf, dass der Bayern-Boss die Spekulationen von sich aus angeheizt hatte und sagte ein wenig verstört: "Ich weiß auch nicht, warum diese Aussagen getätigt wurden." Rummenigge hingegen schien eine klare Strategie zu verfolgen.

Durch seine Aussagen hatte er Boateng noch vor dem großen Turnier ins Schaufenster gestellt, in der Hoffnung den alternden Abwehrspieler für ein gutes Sümmchen verkaufen zu können. Wohl wissend, dass die Münchner mit Niklas Süle bereits einen legitimen und deutlich jüngeren Nachfolger in den eigenen Reihen haben. Dass die Weltmeisterschaft hiernach in einer "Katastrophe" (Zitat Boateng) enden würde, konnte auch der Bayern-Boss nicht absehen.

Spätestens jetzt war die Beziehung zwischen Boateng und dem 62-Jährige nicht mehr zu kitten, die bereits nach der "Back-to-Earth"-Kritik Rummenigges Ende 2016 einen deutlichen Riss bekommen hatte. Damals hatte der FCB-Verantwortliche den Verteidiger nach einer Niederlagenserie öffentlich angezählt.

Der Abwehrspieler reagierte auch damals schon verwundert und betonte: "Darüber kann ich nur lachen. Das nächste Mal kann er mir das auch ins Gesicht sagen." Er sei nach einer langwierigen Oberschenkelverletzung "noch nicht wieder bei 100 Prozent" gewesen, der Grund dafür seien aber "nicht irgendwelche PR- oder Lifestyle-Termine". Bedingt durch die Worte von AFD-Vize Gauland ("Sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben") war der extrovertierte Bayern-Profi noch mehr als sonst in die Öffentlichkeit geraten.

Macht PSG das Rennen?

Vielleicht hatte Rummenigge dem deutschen Fußballer des Jahres 2016 zu diesem Zeitpunkt auch bereits seinen Berater-Wechsel krumm genommen. Noch Anfang 2015 stand Boateng bei "Schwarzer & Rummenigge" unter Vertrag, einer Agentur, die vom Bruder des Bayern-Bosses geleitet wird, entschied sich aber für einen Wechsel zu Christian Nerlinger, der Mitte 2012 seinen Posten als Sportdirektor des FC Bayern abgeben musste.

So oder so: Boatengs ausschweifender Lebensstil (in der DFB-Elf gehört er zur so genannten "Bling-Bling"-Gruppe, besitzt mehr als 650 Paar Sneakers, zeigt sich im stylishen Outfit auf der Tribüne und fährt protzige Autos) scheint Rummenigge nicht immer geschmeckt zu haben. Und das, obwohl er sich zuletzt noch begeistert gezeigt hatte, was mit einem Prototypen der Extravaganz möglich ist: "Mit Neymar kaufst du dir einen tollen Spieler, aber auch Medienaufmerksamkeit, eine Attraktion für das Sponsoring, Merchandising, für soziale Medien. Da werden heute riesige Vermarktungsgeschichten über Spieler geknüpft."

Gut möglich, dass Boateng seinem Lebensstil nach all dem öffentlich ausgetragenen Transfer-Theater in Zukunft in Paris frönt. Rummenigge bestätigte auf der US-Reise des FCB, dass zwischen dem Berater des Spielers und PSG im Hintergrund Verhandlungen laufen.

Die Bayern würden wohl bei "einer interessanten Ablöse" (O-Ton Rummenigge) schwach werden. Laut Medienberichten könnte das ab 50 Millionen Euro aufwärts der Fall sein. Von einer Einigung sind die Klubs aber noch entfernt. Jüngst meldeten französische Medien jedoch, der Spieler habe sich bereits mit PSG über einen Wechsel geeinigt. Eines ist aber klar: Dass der 29-Jährige in München bleibt, ist nach den Vorkommnissen der letzten Wochen und Monate jedenfalls nur schwer vorstellbar.

Chris Rohdenburg