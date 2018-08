Zweitliga-Trainer setzen auf HSV und Köln

Köln wird in der neuen Saison gute Chancen für den Wiederaufstieg eingeräumt

Kurz vor dem Ligastart blicken die 18 Trainer der Klubs aus der 2. Bundesliga auf die neue Saison und geben ihre Prognosen ab. Bei den Aufsteigern sind sich die Übungsleiter ziemlich einig.

Christian Titz (Hamburger SV): "Nach dem Abstieg wissen wir, dass wir mit Köln die Favoriten-Rolle zugetragen bekommen. Es wird keine leichte Aufgabe. Wir gehen in die Saison mit der Zielsetzung rein, dass wir uns oben festbeißen wollen."

Markus Anfang (1. FC Köln): "Grundsätzlich gebe ich keine Tipps ab, wer auf- und wer absteigt. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Absteiger aus der Bundesliga die Favoritenrolle inne haben. Dennoch erwarte ich wie im letzten Jahr eine enge und ausgeglichene Liga."

Tim Walter (Holstein Kiel): "Mit dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV gibt es natürlich zwei Vereine, die vom Papier her vorneweg marschieren dürften. Es ist ja ganz klar, dass die Mannschaften, die das meiste Geld haben, voraussichtlich auch die besten Spieler haben und bei denen der legitime Anspruch vorherrscht, die Liga nach oben verlassen zu wollen. Es wird Überraschungen geben, die Liga ist relativ ausgeglichen bis auf diese beiden Vereine."

Jeff Saibene (Arminia Bielefeld): "Ich sehe den 1.FC Köln, den Hamburger SV und den FC Ingolstadt ganz vorne, weil sie jeweils einen sehr gut besetzten Kader und die besten finanziellen Möglichkeiten haben."

Achim Beierlorzer (SSV Jahn Regensburg): "Meine Top-Favoriten sind der 1. FC Köln und der Hamburger SV. Gerade Köln sehe ich mit guten Voraussetzungen. Der Verein hat sich sehr frühzeitig mit dem Szenario 2. Liga beschäftigt und entsprechende Vorbereitungen getroffen. Mit Markus Anfang wurde zudem ein Trainer verpflichtet, der die Liga aus der vergangenen Saison bereits sehr gut kennt. Der Hamburger SV verfügt genau wie der FC über enorme Qualität im Kader und ist deshalb im selben Atemzug zu nennen. Ich bin mir aber auch sicher, dass Mannschaften wie Union Berlin, der FC Ingolstadt 04 oder der FC St. Pauli ihre Chance auf einen der vorderen Plätze haben werden, wenn sie ihre Qualität von Anfang an auf den Platz bringen und gut in die Saison starten."

Robin Dutt (VfL Bochum): "Köln und Hamburg sind aufgrund ihrer für Zweitligaverhältnisse außergewöhnlich hohen Etats die Favoriten."

Ilia Gruev (MSV Duisburg): "Der 1. FC Köln hat aus meiner Sicht die besten Möglichkeiten, direkt aufzusteigen. Die Kölner haben den Vorteil, dass sie die 2. Liga im Gegensatz zum HSV kennen. Aber auch der HSV ist erstklassig besetzt. Es wäre eine große Überraschung, wenn die beiden Teams nicht oben mitspielen würden. Dazu kommen Mannschaften, die nach einer für sie nicht optimalen Saison einen neuen Anlauf nehmen wollen, wie zum Beispiel Union Berlin, Ingolstadt oder der VfL Bochum. Aber es wird bestimmt auch wieder die eine oder andere Überraschung geben."

Urs Fischer (Union Berlin): "Ich denke, dass vor allem der HSV und Köln als Bundesligaabsteiger die Favoriten auf Aufstieg sind. Wie auch in der letzten Jahr wird die Liga wohl sehr eng, deshalb ist es sehr wichtig, wie man in die Saison startet."

Stefan Leitl (FC Ingolstadt): "Der Druck liegt jetzt erst mal in Köln und Hamburg, die mit ihrer Qualität aus unserer Sicht die absoluten Topfavoriten in der 2. Liga sind. Dahinter wird es fünf bis sechs Teams geben, die sich um den dritten Platz streiten werden."

Dirk Schuster (SV Darmstadt 98): "Die größten Chancen auf den Aufstieg haben meiner Meinung nach der Hamburger SV und der 1. FC Köln. Die Gründe für diese Favoritenstellung liegen in der wirtschaftlichen Stärke der beiden Klubs begründet, den Spielern, die sie verpflichtet haben, und den Spielern, die mit dem Verein den Weg mit in die 2. Liga gegangen sind. Auch der FC Ingolstadt und Union Berlin sind aufgrund ihrer Kaderstärke in der Lage, ein Wörtchen um die oberen Plätze mitreden zu können."

Kenan Kocak (SV Sandhausen): "Der Hamburger SV und der 1.FC Köln sind aufgrund ihrer Etatgröße und des vorhandenen Potential die absoluten Topfavoriten auf den Aufstieg."

Markus Kauczinski (FC St. Pauli): "Favoriten auf den Aufstieg sind aufgrund des Etats und der Kaderzusammensetzung sicherlich der HSV und der 1. FC Köln. Dahinter sehe ich den FC Ingolstadt, der sich in der Sommerpause sehr gut verstärkt hat und über eine gut besetzte Mannschaft verfügt."

Frank Schmidt (1. FC Heidenheim): "Mit dem HSV und dem 1. FC Köln zählen in der kommenden Saison zwei fußballerische Schwergewichte zur 2. Liga, die eigentlich in die Bundesliga gehören. Diese Mannschaften bringen überdurchschnittlich viel Erfahrung und Qualität mit, weshalb beide auch für mich die absoluten Top-Favoriten auf den Aufstieg sind. Das Verfolgerfeld dahinter erwarte ich nochmals enger beisammen als in der vergangenen Saison."

Uwe Neuhaus (Dynamo Dresden): "Am 1. FC Köln und dem Hamburger SV führt in der kommenden Saison kein Weg vorbei, wenn es um die Aufstiegsplätze in der 2. Bundesliga geht."

Damir Buric (Greuther Fürth): "Ich denke, mit dem HSV und Köln haben wir in diesem Jahr zwei Vereine in der Zweiten Liga, die nicht nur gefühlt Erstligist sind, sondern auch von ihren Rahmenbedingungen. Die zwei spielen finanziell in einer anderen Liga und sind somit zwangsläufig die Favoriten auf einen der vorderen Plätze."

Daniel Meyer (Erzgebirge Aue): "Es werden sich schon der Hamburger SV und der 1. FC Köln positionieren. Die Möglichkeiten, die ein ehemaliger Bundesligist hat, sind einfach in allen Bereichen völlig andere. Allein von der Qualität der Mannschaften, den finanziellen Voraussetzungen und der Wucht der Vereine wird an diesen Klubs kein Weg vorbeiführen. Wer sich dahinter in die Relegation mogelt, wird man sehen."

Jens Härtel (1. FC Magdeburg): "Zum Favoritenkreis zähle ich die beiden Absteiger 1. FC Köln und Hamburger SV. Beide besitzen die besten Möglichkeiten bzw. Voraussetzungen, den direkten Wiederaufstieg anzustreben und könnten sich in dieser Liga von Beginn an behaupten."

Steffen Baumgart (SC Paderborn): "Aus meiner Sicht wird die 2. Bundesliga in der Saison 2018/2019 eine sehr ausgeglichene Spielklasse mit viele namhaften Vereinen. Der Hamburger SV und der 1. FC Köln werden sicher den Anspruch haben, direkt in die Bundesliga zurückzukehren."