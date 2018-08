Kein Kontakt zu PSG: Weigl bleibt wohl beim BVB

Julian Weigl wechselt offenbar nicht nach Paris

Borussia Dortmunds Mittelfeld-Juwel Julian Weigl wird offenbar nicht zu Paris Saint-Germain wechseln.

Ein Transfer von Weigl vom BVB nach Paris soll nach Informationen des "kicker" nie zur Debatte gestanden haben. Kontakt hätten PSG und Thomas Tuchel zu Weigl und Borussia Dortmund bisher nicht aufgenommen. Auch die wahrscheinliche Verpflichtung des Belgiers Axel Witsel solle Weigls Platz im Team nicht gefährden, da Witsel im Mittelfeld variabel einsetzbar sei.

In den vergangenen Wochen waren Gerüchte hochgekocht, PSG-Coach Tuchel wolle seinen ehemaligen Schützling Weigl nach Paris lotsen. Sogar von einer Zusage Weigls war schon die Rede.

Tuchel wollte davon aber schon zu Beginn der Woche nichts wissen: "Eine Einigung? Soweit ich weiß, nein. Und ehrlich gesagt weiß ich Bescheid", hatte der 44-Jährige gesagt.

Weigl selbst machte sich am Mittwoch auf den Weg in die Schweiz ins Trainingslager von Borussia Dortmund. Nach seinen überwundenen wochenlangen Adduktorenproblemen steigt der 22-Jährige in Bad Ragaz ins individuelle Training ein.