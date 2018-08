Dank Tauschgeschäft: Schnappt sich Arsenal Dembélé?

Ousmane Dembélé wechselte 2017 vom BVB zum FC Barcelona

Ousmane Dembélé will sich beim spanischen Fußball-Spitzenklub FC Barcelona durchsetzen. Der ehemalige BVB-Angreifer wird allerdings auch immer wieder mit einem baldigen Abschied in Verbindung gebracht. Nun soll der FC Arsenal die Fühler ausstrecken.

Der neue Teammanager der Gunners, Unai Emery, plant Angaben der "Sun" zufolge, Ousmane Dembélé vom FC Barcelona zu verpflichten. Der Flügelstürmer könnte ein wichtiges Puzzleteil in den Bestrebungen sein, Arsenal künftig wieder konkurrenzfähig zu machen.

Um den frischgebackenen Weltmeister aus seinem bis 2022 gültigen Vertrag bei den Katalanen loszueisen, müssten die Londoner allerdings ein gutes Angebot vorlegen. Das Boulevardblatt berichtet, Emery sei bereit, Aaron Ramsey im Gegenzug ziehen zu lassen.

Der Deal wäre für die Gunners ein gutes Geschäft. Ramsey steht in seinem letzten Vertragsjahr in der englischen Metropole. Außerdem gilt der 27-Jährige als verletzungsanfällig. Allein in der Saison 2017/18 verpasste er aufgrund verschiedener Verletzungen elf Pflichtspiele.

Dennoch liest sich die Statistik des Walisers, der seit 2008 beim FC Arsenal unter Vertrag steht, ordentlich: In der vergangenen Premier-League-Saison bestritt er 24 Partien und steuerte sieben Tore sowie zehn Assists bei.

Ob ein Tauschgeschäft zustande kommt, liegt jedoch vielmehr am FC Barcelona. Dort schlugen die Bosse unlängst alle Versuche der Konkurrenz aus, Dembélé unter Vertrag zu nehmen. Intern soll der 21-Jährige gar als unverkäuflich gelten.