Kovac: "Wir brauchen Lewandowski!"

Robert Lewandowski ist wichtig für den FC Bayern

Nach monatelangem Hickhack hat Fußball-Bundesligist FC Bayern München einem Abschied von Star-Stürmer Robert Lewandowski endgültig den Riegel vorgeschoben. Für Neu-Coach Niko Kovac offenbar ein Glücksfall.

"Robert ist ein außergewöhnlicher Spieler mit einer einzigartigen Statistik. Kein Klub, kein Trainer dieser Welt kann sagen: Wir brauchen Robert Lewandowski nicht. Wir brauchen Robert!", zitiert die "Sport Bild" Kovac, der ergänzt: "Ich freue mich, auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin überzeugt, dass er ganz schnell wieder der wird, der er einmal war, der er sein möchte und den wir uns wünschen."

In 257 Bundesligaspielen für Bayern und den BVB erzielte Lewandowski 180 Tore, nur sechs Akteure trafen häufiger. Mit zwei weiteren Treffern würde der 29-Jährige zu Ulf Kirsten aufschließen, zwölf fehlen zu Claudio Pizarro. Mit 45 Buden in 72 Champions-League-Partien fehlt dem Goalgetter zudem nur ein Tor zur ewigen Topten.

Gespräch soll für Top-Leistung sorgen

Damit der Pole wieder an diese beeindruckenden Werte anknüpft, hat Kovac bereits das Gespräch mit Lewy gesucht. "Ich habe während der WM, nach Polens Auftakt gegen Senegal, mit ihm gesprochen. Ich erwarte, dass er wieder mit der Freude Fußball spielt, die er über Jahre hatte", erklärt Kovac. Er freue sich zudem auf die Arbeit mit Lewandowski und wünsche sich, "dass er ganz schnell wieder der wird, der er einmal war, der er sein möchte und den wir uns wünschen."

Die Kritik am WM-Teilnehmer kann Kovac ohnehin nicht verstehen. "Man kann ein Ausscheiden oder eine Niederlage nicht einfach an einem Spieler festmachen. Spätestens die WM hat bewiesen: Wenn eine Mannschaft erfolgreich sein will, müssen alle an einem Strang ziehen."

Der Stürmer wurde vielerorts zum Sündenbock gemacht, nachdem die Bayern im Viertelfinale der Königsklasse an Ral Madrid scheiterten. Der statistisch fragwürdige Vorwurf: Lewy treffe nicht in wichtigen Spielen.