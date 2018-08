James zurück beim FC Bayern

James ist zurück im Trainig der Bayern

Der kolumbianische WM-Fahrer James Rodríguez hat beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München als vorletzter Spieler wieder das Training aufgenommen.

Vier Wochen nach dem Achtelfinal-Aus gegen England (3:4 i.E.) absolvierte der 27-Jährige auf den Trainingsplätzen an der Säbener Straße eine Laufeinheit und arbeitete anschließend individuell im Leistungszentrum.

Damit fehlt dem FC Bayern in der Vorbereitung auf die neue Saison nur noch der französische Weltmeister Corentin Tolisso. Am Donnerstagnachmittag brechen die Münchner zu einem einwöchigen Trainingslager am Tegernsee auf.