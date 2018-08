Juve-Juwel für Frankfurt zu teuer

Moise Kean ist heiß begehrt

Auf der Suche nach Verstärkungen soll Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt die Fühler nach Juventus-Talent Moise Kean ausgestreckt haben. Der Deal kommt jedoch nicht zustande.

Die Ablöseforderung der Turiner sei für die Eintracht "nicht machbar", zitiert die "Offenbacher Post" SGE-Sportdirektor Bruno Hübner. Angeblich fordern die Bianconeri eine zweistellige Millionensumme.

Eine zuvor diskutierte Leihe schließt das Statement allerdings nicht aus. Doch auch ein zeitweises Engagement wäre für die Frankfurter nicht einfach zu gestalten. Angeblich baggern mehrere europäische Klubs an Kean.

In der abgelaufenen Spielzeit war Kean an den Erstligisten Hellas Verona ausgeliehen, für die der 18-Jährige immerhin 19 Begegnungen in der Serie A bestritt. Unter anderem traf Kean dabei vor heimischem Publikum beim 3:0-Erfolg seines Teams gegen den AC Mailand.

Der Youngster spielte in seiner noch jungen Profi-Karriere sowohl auf der Mittelstürmerposition als auch auf dem linken Flügel und traf für verschiedene Jugend-Auswahlmannschaften Italiens in Pflichtspielen bereits zehnmal.