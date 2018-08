Medien: Bayer jagt Tottenham-Youngster

Marcus Edwards soll das Interesse von Bayer Leverkusen geweckt haben

Englische Talente stehen in der Fußball-Bundesliga derzeit hoch im Kurs, nun soll Bayer Leverkusen ein Auge auf einen Youngster der Premier League geworfen haben.

Die Werkself buhlt um Marcus Edwards von Tottenham Hotspur. Der 19-Jährige soll fest verpflichtet werden. Das berichtet die "Sun" exklusiv. Demnach soll Leverkusen sogar schon Kontakt zu dem Klub aus London aufgenommen haben. Der Vertrag des Rechtsaußen endet im Sommer 2020.

Dass Edwards sich vorstellen kann die Lilywhites zu verlassen, scheint durchaus möglich. Nachdem der englische Junioren-Nationalspieler im September 2016 sein Debüt für die Profis der Spurs feierte, ließen weitere Einsätze auf sich warten. Auch eine kurze Leihe in die zweite Liga zu Norwich City brachte nur überschaubaren Erfolg.

Auf Juniorenlevel hat der Offensivspieler sein Können allerdings bereits ausgiebig unter Beweis gestellt. In der U23-Liga Englands kommt Edwards auf neun Tore und sechs Assists in 24 Partien, im Rahmen der Youth League traf der flexibel einsetzbare Linksfuß viermal in acht Spielen und legte fünf Treffer auf.

Bei Bayer könnte Edwards als Backup für Julian Brandt und Leon Bailey sein Talent auch auf der großen Bühne beweisen. Ob der Engländer im Falle eines Abgangs eines der beiden Stars allerdings ein vollwertiger Ersatz wäre, darf hinterfragt werden.