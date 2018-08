Juventus gewinnt Spiel gegen MLS-Allstars

PENALTY KICKS ROUND 5:@mattia_desci scores and the Bianconeri win the @MLS All-Star Game!@MLS: ✅ ✅ ✅ 🚫

Juventus: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅#MLSAllStar #CONTAJUS pic.twitter.com/oSzViGytGK