Juventus-Star Higuaín in Mailand eingetroffen

Gonzalo Higuaín wird seine Zelte in Turin wohl abbrechen

Der Abgang von Stürmerstar Gonzalo Higuaín vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin zum Ligarivalen AC Mailand ist so gut wie perfekt. Am Mittwochabend ist der Argentinier bereits in der Millionenstadt eingetroffen.

Im Internet kursierten mehrere Videos, die Higuaín bei seiner Ankunft in Mailand zeigen. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete, steht am Donnerstagvormittag der obligatorische Medizincheck in Mailand an.

"Ich habe schon mit Trainer Gennaro Gattuso gesprochen. Ich bin hier, um so viel wie möglich zu erreichen", sagte Higuain. Er freue sich auf "ein neues Abenteuer", betonte der Stürmer.

Derweil sollen die Eckdaten des Mega-Deals bereits feststehen und insgesamt den Wechsel von drei Spielern beinhalten. Higuaín selbst, der bei Juventus noch ein Arbeitspapier bis 2021 besitzt, soll zunächst gegen eine Gebühr von 18 bis 20 Millionen Euro auf Leihbasis nach Mailand wechseln. Im kommenden Jahr wird dann eine weitere Ablösezahlung von kolportierten 36 Millionen Euro fällig.

Der 30-Jährige soll einen Dreijahresvertrag bei den Rossoneri unterzeichnen. Sein Gehalt soll zunächst bei 9,5 Millionen Euro pro Jahr liegen, ab dem zweiten Vertragsjahr soll Higuain zehn Millionen Euro verdienen.

Der Abgang aus Piemont soll dem Torjäger außerdem mit einem satten Handgeld schmackhaft gemacht werden. Laut italienischen Medienberichten soll Juventus, das nach der Verpflichtung von Weltfußballer Cristiano Ronaldo wohl keine großartige Verwendung mehr für Spitzenverdiener Higuaín in der Sturmspitze sieht, zwischen vier und fünf Millionen Euro direkt an den Spieler zahlen.

Bonucci vor Rückkehr nach Turin

Der argentinische Nationalspieler war im Sommer 2016 für satte 90 Millionen Euro zur Bianconeri gewechselt und hatte in 73 Ligaeinsätzen 40 Tore erzielt.

Ebenfalls in der Transfermasse enthalten sein soll Abwehrspieler Mattia Caldara, der im letzten Jahr nach Turin wechselte, bisher aber nach einem Ausleih-Geschäft mit Atalanta kein Pflichtspiel für den Serienmeister bestritten hat.

Im Gegenzug soll Nationalspieler Leonardo Bonucci zurück zu Juve kommen. Der 31-Jährige spielte bereits von 2010 bis 2017 beim italienischen Branchenprimus und feierte in Turin große Erfolge. Eine offizielle Bestätigung dieser Rückholaktion Bonuccis steht derweil noch aus.