Nürnberg ruft: Herrmann vor dem Gladbach-Abschied?

Patrick Herrmann darf die Borussia wohl verlassen

Seit zehn Jahren läuft Mittelfeldspieler Patrick Herrmann für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach auf. Nun könnte diese Ära zu Ende gehen.

Laut "Bild" stehen die Zeichen auf Abschied. "Mit Patrick hatten wir ein ganz offenes Gespräch, wie es für ihn aussehen kann in der nächsten Saison", zitiert das Blatt den Fohlen-Coach Dieter Hecking: "Jetzt schauen wir, welche Schlüsse er daraus zieht."

Der Vertrag von Herrmann läuft noch bis 2019. Will Gladbach noch eine Ablösesumme für den Flügelflitzer einstreichen, ist ein Verkauf in diesem Sommer naheliegend.

Ein Abnehmer hat sich offenbar auch schon gefunden: der 1. FC Nürnberg. Doch die geforderte Ablösesumme in Höhe von drei bis fünf Millionen Euro wäre wohl zu viel für den Aufsteiger. Dass Gladbach mit sich verhandeln lässt und Herrmann keine Steine in den Weg legt, ist allerdings nicht ausgeschlossen.

Herrmann hatte in der abgelaufenen Saison mit Verletzungen zu kämpfen und pendelte zwischen Tribüne, Bank und Jokereinsätzen. Lediglich zwölf Mal stand der 27-Jährige in der Bundesliga in der Startelf, nur zwei Treffer gelangen dem zweifachen Nationalspieler.