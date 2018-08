VfB-Boss Reschke hat Kaderplanung abgeschlossen

Michael Reschke sieht seinen Klub gut gerüstet für die neue Saison

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart wird in der laufenden Transferperiode mit großer Sicherheit keinen weiteren Spieler mehr verpflichten. Das bestätigte jüngst Sportvorstand Michael Reschke.

"Das war es bei uns. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit nichts mehr machen", so der VfB-Macher im "kicker" zu den Kaderplanungen für die kommende Bundesliga-Saison.

Die Schwaben hatten schon frühzeitig mehrere Spieler transferiert, sich unter anderem die Dienste von Pablo Maffeo (Girona FC), Marc Oliver Kempf (SC Freiburg), Gonzalo Castro (Borussia Dortmund) oder Daniel Didavi (VfL Wolfsburg) gesichert.

Mit dem derzeit zur Verfügung stehenden Personal soll nun das primäre Saisonziel verfolgt werden, an die herausragende Rückrunde der Spielzeit 2017/2018 anzuknüpfen. In der Rückserie hatte lediglich Meister FC Bayern München mehr Punkte gesammelt als der VfB, der die Saison am Ende auf dem siebten Platz beendete.

Zu einem Umdenken könnte es bei Sportvorstand Michael Reschke nur noch kommen, falls in der Causa Benjamin Pavard doch noch einmal Bewegung kommen sollte. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass Benji (Pavard, Anm. d. Red.) in tiefer Überzeugung noch eine Saison bei uns bleibt. Das war immer unser Ziel, und von uns gab es auch nie eine andere Aussage", rechnet der 60-Jährige weiter fest mit einem Verbleib des Weltmeister im Ländle für die bevorstehende Spielzeit.

Der Abwehrspieler Pavard wurde zuletzt immer wieder mit mehreren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Die Ausstiegsklausel über 35 Millionen Euro festgeschriebene Ablösesumme greift aber erst im kommenden Jahr, sodass die VfB-Bosse auf den Verbleib des Youngsters bis 2019 hoffen.