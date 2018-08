Witsel-Poker: BVB-Chefetage will Wechsel finalisieren

Axel Witsel stand mit Ex-Kölner Anthony Modeste in China auf dem Rasen

Kein Tag vergeht derzeit ohne eine neue Wendung im Transfer-Poker um den belgischen Nationalspieler Axel Witsel. Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wollen den Wechsel nun scheinbar konkretisieren. Anzeichen dafür lieferten nun Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Wie die "Bild" spekuliert, bedeutet das Fernbleiben der BVB-Bosse im Trainingslager in Bad Ragaz, dass eine Einigung mit dem chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian bevorsteht. Beide sind in Dortmund geblieben, um die letzten Details zu klären. Die Mannschaft bereitet sich hingegen eine Woche lang in der Schweiz auf die neue Saison vor.

Der Klub des 29 Jahre alten Witsel wehrt sich bislang Medienberichten zufolge gegen einen Verkauf. Bislang hat Tianjin Quanjian die im Vertrag festgeschriebene feste Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro nicht anerkannt.

Zuletzt hatte sich Ex-Dortmund-Profi Paolo Sousa zu Wort gemeldet, der mittlerweile als Trainer von Axel Witsel in China arbeitet. "Ich verstehe es so, dass der Spieler eine Transferklausel in seinem Vertrag hat, aber die Klausel nur während des Transferfensters gezogen werden kann. Das Transferfenster in China ist allerdings schon geschlossen", so Sousa gegenüber dem chinesischen Sender "CGTN". Ein Wechsel finde deshalb "nicht statt".

Schon zuvor gab es widersprüchliche Meldungen zum Witsel-Poker. Belgische Medien verkündeten zu Beginn der Woche, der 96-fache Nationalspieler habe den Medizincheck in Dortmund bereits absolviert und bestanden. Eine Meldung, die nicht bestätigt werden konnte.

Witsel hat bei Tianjin Quanjian einen Vertrag bis 2019. Erst im Winter 2017 wechselte der Belgier von Zenit St. Petersburg ins Reich der Mitte.