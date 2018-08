FC Bayern stellt Neuzugang Goretzka vor

Leon Goretzka wurde als Neuzugang beim FC Bayern München vorgestellt (Bildquelle: FC Bayern Twitter)

Leon Goretzka will beim FC Bayern den nächsten Karriereschritt machen. Mittelfristig sieht er sich sogar in einer Führungsrolle. Die Konkurrenz ist jedoch riesig.

Leon Goretzka will keiner von vielen sein. Dass ihn beim FC Bayern ein ähnliches Schicksal ereilen könnte, wie schon einige hoffnungsvolle junge oder auch gestandene Spieler vor ihm, das glaubt der 23 Jahre alte Nationalspieler trotz der riesigen Konkurrenz nicht. Mittelfristig traut er sich beim deutschen Fußball-Rekordmeister sogar eine Führungsrolle zu.

"Ich sehe mich in der Lage, so eine Position einzunehmen. Das habe ich schon bewiesen. Ich muss aber erst einmal auf dem Platz vorangehen. Daran werde ich arbeiten", sagte Goretzka bei seiner Vorstellung am Donnerstag selbstbewusst. Kurz darauf ging es in das einwöchige Trainingslager am Tegernsee.

Dabei ist das Gedränge im Luxuskader der Bayern gerade im Mittelfeld enorm. "Wir haben mit neun Spielern für drei bis vier Positionen ein übervolles Mittelfeld. Das ist von der Quantität und von der Qualität her zu viel", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge erst am Mittwoch der Sport Bild.

In Goretzka, der ablösefrei von Schalke 04 kam und bis 2022 unterschrieben hat, setzen die Münchner große Hoffnungen. "Er ist ein richtig guter Junge und ein richtig guter Fußballer. Er ist dynamisch, schnell und technisch stark, er hat Qualitäten, die unsere Mannschaft weiterbringen", betonte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Anderen Profis wird dies nicht mehr zugetraut. So dürfen aus dem überbesetzten Mittelfeld Arturo Vidal und wohl auch Thiago bei entsprechenden Angeboten gehen. Vidal soll sich schon mit Inter Mailand einig sein, Thiago liebäugelt mit dem FC Barcelona, dem Klub, der gerne auch Goretzka verpflichtet hätte. An Sebastian Rudy soll RB Leipzig Interesse haben.

Goretzka betont eigene Flexibilität

Dazu kommen im zentralen Mittelfeld ohne die Flügelspieler Franck Ribéry, Arjen Robben, Serge Gnabry und Kingsley Coman noch Renato Sanches, James, Thomas Müller, Javi Martinez und Weltmeister Corentin Tolisso. Der war in der vergangenen Saison für die Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro aus Lyon nach München gewechselt und hatte ebenso wie Rudy hohe Erwartungen - diese aber nur selten erfüllt wurden.

Salihamidzic sieht die brisante Situation gelassen. "Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir haben viele Spiele, da werden wir alle brauchen", sagte er lapidar. WM-Teilnehmer Goretzka selbst spielt "am liebsten auf der Achter-Position". Aber, so schränkte er sofort ein: "Ich bin flexibel einsetzbar und auch bereit, auf einer anderen Position zu spielen."

Solche Worte dürften Trainer Niko Kovac gefallen, der seit seinem Amtsantritt Anfang Juli immer wieder den Teamgedanken in den Fokus rückt. "Jeder muss sein Ego in den Hintergrund stellen. Die als Team aufgetreten sind, waren bei der WM im Halbfinale. Nur so hat man Erfolg. Wenn jeder denkt, nur ich bin wichtig, wird es Probleme geben", betonte Kovac. Er erwarte "absolute Leidenschaft und Ehrgeiz".