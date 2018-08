Erneute Lewy-Gerüchte - Tauschgeschäft mit Martial?

Robert Lewandowski sorgt weiterhin für wilde Spekulationen

Trotz permanenter Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Stürmer Robert Lewandowski hatte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge ausgeschlossen, den Superstar des FC Bayern München in diesem Sommer wechseln zu lassen.

Der deutsche Fußball-Meister wolle "bei Robert auch ganz klar ein Exempel statuieren, um intern wie extern zu zeigen: Bayern München tickt hier völlig anders als andere Klubs, die bei Preis X schwach werden. Wir wollten zeigen: Unsere Tür bleibt zu."

Dennoch reißen die Gerüchte um den polnischen Mittelstürmer nicht ab. Wie die englische Zeitung "Sun" jetzt vermeldete, soll Premier-League-Rekordchampion Manchester United den Torjäger weiterhin auf dem Kandidatenzettel haben. Der 29-Jährige sei weiterhin ein Wunschspieler von Teammanager José Mourinho, ein Transfer aus Sicht der Red Devils somit weiterhin nicht vom Tisch.

Angeblich schon über 55 Mio. Euro für Martial geboten

Dem FC Bayern soll dem Bericht zufolge ein Transfergeschäft mit Flügelstürmer Anthony Martial schmackhaft gemacht werden. Der französische Nationalspieler war unlängst bei Coach Mourinho in Ungnade gefallen und könnte ManUnited bei entsprechendem Angebot wohl verlassen.

Der deutsche Rekordmeister soll sogar bereits sein, über 55 Millionen Euro für Martial zu investieren, der Klub aus Manchester soll aber umgerechnet über 75 Millionen Euro für den 22-Jährigen verlangen.

Bei einem möglichen Tauschgeschäft der beiden Spieler sollen die Red Devils auf jeden Fall weiterhin verhandlungsbereit sein, schreibt die "Sun" weiter und beruft sich auf eine vereinsnahe Quelle aus Manchester. "Bayern will Martial als Nachfolger für Ribery, will aber nicht so eine enorme Ablöse zahlen", so der nicht näher zitierte Insider.